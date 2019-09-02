09:50
3 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Приманка для Путина. Во всем виновата Польша
      Вєсті Кремля
      22:17, 2 сентября
      Вести.UA: Украину ждет еще одно новое правописание? Матиос после увольнения стал философом
      Вєсті.UA
      19:41, 2 сентября
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      В РФ заявили о важном этапе в обмене пленными

      958 Читати новину українською
      Скоро состоится обмен пленными между Украиной и РФ
      Скоро состоится обмен пленными между Украиной и РФ / twitter.com

      Российская омбудсвумен Татьяна Москалькова заявила, что переговоры по обмену пленными продолжаются. Сейчас происходит очень важный этап – стороны уже оформляют документы.

      Москалькова подчеркнула, что очень важно, чтобы люди могли вернуться домой, пишет ТАСС.

      Коротко: Возвращение пленных украинцев: что сейчас известно

      Для того, чтобы пленные смогли вернуться домой нужно провести целый род важных юридических процедур.

      Прооцес уже начался, переговоры продолжаются,
      – заверила российская омбудсвумен.

      Утром 30 августа в СМИ появилась информация, что 24 военнопленные Российской Федерацией украинские моряки уже вернулись в Украину. Однако в СБУ и ОПУ опровергли эту информацию. Родственники моряков тогда приехали в Киев, но и они точно не знали, вернутся ли пленные.

      Впоследствии СБУ сообщила, что в пятницу, 30 августа, процесс обмена между украинскими и российскими пленными точно не произойдет.

      Важно: Путин затягивает обмен пленными: что Кремль требует от Украины

      Ряд украинских и российских СМИ информировали, что обмен состоится уже на следующей неделе. Украинский адвокат нескольких граждан России Валентин Рыбин утверждает, что обмен состоится 3 сентября. Заметим, что официально до сих пор неизвестно, когда именно состоится обмен.

      Важно! Неофициально говорят о 28 украинцах, которые должны вернуться домой – пленные моряки, Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк и Владимир Балух. Что о них известно – читайте здесь.

      В каком формате может произойти обмен пленными?Ранее СМИ сообщали о том, что Украина и Россия проведут обмен в формате "33 на 33". Так, наиболее вероятным считают освобождение 24-х украинских моряков, а также ряда незаконно обвиняемых украинцев. Среди них Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клих и Александр Кольченко (недавно их перевели в следственный изолятор "Лефортово" в Москве).

      Накануне украинского режиссера и пленника Кремля Олега Сенцова вывезли из колонии №8 российского города Лабытнанги. Российские СМИ сообщают, что он до сих пор находится в Бутырском изоляторе самой большой тюрьме Москвы.

      blog_ava
      Гороскоп на 3 сентября для всех знаков зодиака
      сегодня
      10857
      Теги: Новости России Украина – Россия Обмен пленными Украинцы в плену РФ Украинские моряки в плену Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 2 сентября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как Украина может закончить программу МВФ досрочно, или Экономические планы здоровой страны
      сегодня , 08:40 Как Украина может закончить программу МВФ досрочно, или Экономические планы здоровой страны
      Сергій Фурса 124
      Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер"
      2 сентября , 19:31 Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер"
      905
      Топ-5 интересных свойств стиральной машины упрощают жизнь пользователю
      2 сентября , 17:00 Топ-5 интересных свойств стиральной машины упрощают жизнь пользователю
      1006
      Трамп и Макрон работают на Путина?
      сегодня , 00:30 Трамп и Макрон работают на Путина?
      Іван Яковина 566
      Вінок, могильний хрест та домовина: чому безкарно погрожують та вбивають активістів
      2 сентября , 23:00 Вінок, могильний хрест та домовина: чому безкарно погрожують та вбивають активістів
      Дмитро Гнап 118
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук