В РФ заявили о важном этапе в обмене пленными

Российская омбудсвумен Татьяна Москалькова заявила, что переговоры по обмену пленными продолжаются. Сейчас происходит очень важный этап – стороны уже оформляют документы.

Москалькова подчеркнула, что очень важно, чтобы люди могли вернуться домой, пишет ТАСС.

Коротко: Возвращение пленных украинцев: что сейчас известно

Для того, чтобы пленные смогли вернуться домой нужно провести целый род важных юридических процедур.

Прооцес уже начался, переговоры продолжаются,

– заверила российская омбудсвумен.

Утром 30 августа в СМИ появилась информация, что 24 военнопленные Российской Федерацией украинские моряки уже вернулись в Украину. Однако в СБУ и ОПУ опровергли эту информацию. Родственники моряков тогда приехали в Киев, но и они точно не знали, вернутся ли пленные.

Впоследствии СБУ сообщила, что в пятницу, 30 августа, процесс обмена между украинскими и российскими пленными точно не произойдет.

Важно: Путин затягивает обмен пленными: что Кремль требует от Украины

Ряд украинских и российских СМИ информировали, что обмен состоится уже на следующей неделе. Украинский адвокат нескольких граждан России Валентин Рыбин утверждает, что обмен состоится 3 сентября. Заметим, что официально до сих пор неизвестно, когда именно состоится обмен.

Важно! Неофициально говорят о 28 украинцах, которые должны вернуться домой – пленные моряки, Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк и Владимир Балух. Что о них известно – читайте здесь.

В каком формате может произойти обмен пленными?Ранее СМИ сообщали о том, что Украина и Россия проведут обмен в формате "33 на 33". Так, наиболее вероятным считают освобождение 24-х украинских моряков, а также ряда незаконно обвиняемых украинцев. Среди них – Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клих и Александр Кольченко (недавно их перевели в следственный изолятор "Лефортово" в Москве).



Накануне украинского режиссера и пленника Кремля Олега Сенцова вывезли из колонии №8 российского города Лабытнанги. Российские СМИ сообщают, что он до сих пор находится в Бутырском изоляторе – самой большой тюрьме Москвы.