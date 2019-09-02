Сенцова нет: каких украинских пленников нашли в "Лефортово" – имена

В московском СИЗО "Лефортово" кроме 24 моряков сейчас находятся еще 8 украинских пленников. Впрочем, среди них нет незаконно заключенного режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Фейсбук. Он вместе с российской активисткой Викторией Ивлевой принесли в СИЗО передачи, адресованные политзаключенным. Там у них приняли продукты для 32 пленников Кремля.

Важно: В РФ заявили о важном этапе в обмене пленными

Так, кроме украинских моряков, в "Лефортово" удерживают:

Романа Сущенко Владимира Балуха Александра Кольченко Николая Карпюка Станислава Клиха Павла Гриба Артура Панова Алексея Сизоновича

Журналист отметил: Олега Сенцова среди заключенных "Лефортово" нет.

Что известно об этих украинских политзаключенных – читайте здесь.

Приобрели сигареты (кому надо), шоколад, орехи. Гражданским в последний момент докупили колбасу и сыр. Еще российский пекарь Дмитрий принес хлеб, который сделал своими руками. Всем спасибо,

– написал Цимбалюк.

Важно! Уже вскоре может состояться обмен пленниками между Украиной и Россией. Украинский адвокат нескольких граждан России Валентин Рыбин утверждает, что обмен состоится уже 3 сентября. Однако официально до сих пор неизвестно, когда именно состоится обмен.



По предварительной информации, 28 украинцев, которые должны вернуться домой, – это пленные моряки, Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк и Владимир Балух.

В каком формате может состояться обмен пленными?Ранее СМИ сообщали о том, что Украина и Россия проведут обмен в формате "33 на 33". Так, вероятным считают освобождение 24-х украинских моряков, а также ряда незаконно обвиняемых украинцев.



Накануне украинского режиссера и узника Кремля Олега Сенцова вывезли из колонии №8 российского города Лабытнанги. Российские СМИ сообщают, что он до сих пор находится в Бутырском изоляторе – крупнейшей тюрьме Москвы. Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.