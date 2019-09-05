У Європарламенті закликали Зеленського не обмінювати фігуранта справи MH17 Цемаха

40 депутатів Європарламенту написали листа Президентові України Володимиру Зеленському з проханням не включати до списку обміну утримуваними особами з Росією ймовірного фігуранта справи про збиття рейсу MH17 над Донбасом Володимира Цемаха.

Передувало цьому зверненню те, що 30 серпня засновник британського видання Bellingcat Еліот Гіґґінс припустив, що Україна погодилася видати Росії ключового свідка у справі збитого над Донбасом пасажирського літака в обмін на звільнення українців. А український воєнний експерт та журналіст Юрій Бутусов писав, що саме звільнення Цемаха підштовхнуло Путіна до переговорів з українською владою про обмін полоненими.

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"Ми розуміємо контекст, у якому відбуваються переговори (про обмін), і дипломатичні зусилля української влади. Однак пан Цемах є підозрюваним у кримінальному розслідуванні збиття MH17. Доступ Спільної слідчої групи до нього та його свідчень має надзвичайну цінність для ефективного судового слідства", – мовиться у листі євродепутатів, який опублікувала депутатка Нідерландів Каті Пірі.

Цемах – громадянин України, який перебуває під вартою. І євродепутати нагадали про резолюцію Ради Безпеки ООН, за якою всі особи прямо чи непрямо відповідальні за знищення MH17 мають постати перед судом.

Прохання Росії про видачу українського громадянина дуже дивне. Воно свідчить про те, що російська влада хоче не допустити появи цієї людини в суді,

– заявила Пірі.

Копію листа скерували високому представнику ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріці Могеріні.

Як Цемах може бути причетним до справи про збиття MH17?

Цемах сам в інтерв'ю російським пропагандистам розповідав про збиття у 2014 році малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 у небі над Донбасом. Він пояснював, що проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. Чоловік казав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Останнє на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак.

СБУ схопила Цемаха 27 червня 2019 року в окупованому Сніжному на Донеччині, провівши спецоперацію. Тоді суд арештував Цемаха на 2 місяці, а 3 вересня продовжив термін арешту ще на 2.

Дивіться відео, де Цемах розповідає про збиття літака MH17 над Донбасом:

Що відомо про збиття рейсу MH17 Літак Boeing-777 рейсу MH17 збили проросійські бойовики 17 липня 2014 року у небі поблизу Тореза за допомогою комплексу "Бук". Літак належав авіакомпанії Malaysia Airlines і виконував рейс з Амстердама до малайзійського Куала-Лумпура. У катастрофі загинули усі пасажири та члени екіпажу літака – 298 людей.



Відповідальною за трагедію вважають Росію. Такої думки офіційно дотримуються Україна, Австралія, Нідерланди та США. Росія ж традиційно відкидає усі звинувачення і навіть докази на свою адресу.