Подарунок Путіну, – Портников розкритикував звільнення бойовика Цемаха

Звільнення судом бойовика Володимира Цемаха – чудова ілюстрація того, як українська влада буде вирішувати питання обміну полоненими. Тому, якщо він зможе втекти від правоохоронних органів України – це буде подарунком для глави РФ Володимира Путіна.

Таку думку висловив журналіст і політолог Віталій Портников.

До теми: Прокурор заявив про загрозу життю бойовика Цемаха

Звільнення судом Володимира Цемаха – відмінна ілюстрація того, як українська влада буде вирішувати питання обміну полоненими. Якщо Кремлю потрібен Цемах, а його видача Москві – плювок в обличчя міжнародним партнерам, то можна пограти в "незалежний суд" і недолугі правоохоронні органи, від яких Цемах не сьогодні, так завтра просто втече. Це і буде наш подарунок Путіну,

– наголосив він.

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