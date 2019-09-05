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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Подарок Путину, – Портников раскритиковал освобождения боевика Цемаха

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      Фигурант дела МН17 Владимир Цемах
      Фигурант дела МН17 Владимир Цемах

      Освобождение судом боевика Владимира Цемаха – прекрасная иллюстрация того, как украинская власть будет решать вопрос обмена пленными. Поэтому, если он сможет уйти от правоохранительных органов Украины – это будет подарком для главы РФ Владимира Путина.

      Такое мнение высказал журналист и политолог Виталий Портников.

       К теме: Прокурор заявил об угрозе жизни боевика Цемаха

      Освобождение судом Владимира Цемах – отличная иллюстрация того, как украинская власть будет решать вопрос обмена пленными. Если Кремлю нужен Цемах, а его выдача Москве – плевок в лицо международным партнерам, то можно поиграть в "независимый суд" и нелепые правоохранительные органы, от которых Цемах не сегодня, так завтра просто убежит. Это и будет наш подарок Путину,
      – подчеркнул он.

      По словам журналиста, после побега Цемаха от следствия, глава Кремля может сделать соответствующий жест и отпустить пленных, если захочет конечно.

      "А то, что международная репутация Украины будет втоптанная в грязь и это облегчит сближение Запада и России за наш счет, никто во власти и не подумает. Там, похоже, вообще не привыкли думать на перспективу. А перспектива эта неутешительная", – подытожил Портников.

       

      Кто такой Владимир Цемах и почему он важен для РФ?

      В интервью российским пропагандистам Цемах сам рассказывал об уничтожении в 2014 году малайзийского Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом. Он объяснял, что пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. Мужчина говорил и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "нечто". Последнее на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", из которого и был сбит самолет.

      СБУ захватила Цемаха 27 июня 2019 года в оккупированном Снежном Донецкой области, проведя спецоперацию. Тогда суд арестовал Цемах на 2 месяца, а 3 сентября снова продлил срок ареста.

      Тогда появилась информация, что именно он является особенно ценным для России и его могут обменять на кого-то из пленных в России украинцев. Кроме того, якобы именно освобождение Цемах подтолкнуло Путина к переговорам с украинской властью об обмене.

      Поэтому депутаты Европарламента на днях обратились к президенту Украины Владимира Зеленского с открытым письмом после информации о том, что Цемах могут передать России в рамках обмена пленными. В своем письме европейские депутаты призвали Зеленского не допустить передачу России одного из фигурантов дела о катастрофе MH17.

      Однако, 5 сентября Киевский апелляционный суд таки освободил Владимира Цемаха под личное обязательство.

      Смотрите видео, где Цемах рассказывает об уничтожении самолета MH17 над Донбассом:

       

      Что известно о катастрофе рейса MH17?
      Самолет Boeing-777 рейса MH17 сбили пророссийские боевики 17 июля 2014 года в небе вблизи Тореза с помощью комплекса "Бук". Самолет принадлежал авиакомпании Malaysia Airlines и выполнял рейс из Амстердама в малайзийский Куала-Лумпура. В катастрофе погибли все пассажиры и члены экипажа самолета – 298 человек.

      Ответственной за трагедию считают Россию. Такого мнения официально придерживаются Украина, Австралия, Нидерланды и США. Россия же традиционно отвергает все обвинения и даже доказательства в свой адрес.

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      Теги: Новости Украины Новости политики MH17 Владимир Цемах Новости России Украина – Россия Обмен пленными Украинские моряки в плену Владимир Путин Судьи Пророссийские боевики
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