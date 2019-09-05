Прокурор заявил об угрозе жизни боевика Цемаха

В Генеральной прокуратуре отмечают, что выпустить под личное обязательство подозреваемого в терроризме боевика "ДНР" Владимира Цемаха – это рискованное решение. Причем риски прокуроры озвучивают сразу в нескольких направлениях.

Как известно, Киевский апелляционный суд 5 сентября принял решение об освобождении из-под стражи фигуранта в деле сбитого MH17 Владимира Цемаха под личное обязательство.

Комментируя это решение суда заместитель начальника отдела ГПУ Олег Пересада подчеркнул, что Цемах под личным обязательством может уклониться от следствия и избежать наказания.

Прокурор Олег Пересада: "Цемах повертається на непідконтрольну Україні територію за місцем реєстрації. Не виключено, що він втече, буде переховуватись від слідства. Питання обміну політичне, не в моїй компетенції" pic.twitter.com/w5jZyab3uY — hromadske (@HromadskeUA) September 5, 2019

Представитель ГПУ в комментарии "Громадському" заявил, что на Цемаха, согласно предписанию суда, не наденут электронный браслет слежения. Он обязан не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, но нюанс в том, что проживал боевик на временно оккупированной территории.

Учитывая то, что местом его постоянного проживания является неподконтрольная Украине территория... я не знаю, куда он отправится",

– добавил Пересада.

В комментарии "ТСН" он также отметил, что Цемаху может угрожать опасность. "Поскольку очень много внимания господину Цемаху уделяется особенно в контексте расследования сбития самолета малазийских авиалиний. Как я отмечал в суде, он является важным элементом установления истины в этом производстве. Мы понимаем, что наш северный сосед довольно жестко ведет себя с такими лицами", – сказал прокурор.

Как известно, нидерландские следователи, которые расследуют катастрофу малазийского рейса MH17 в 2014 на Донбассе, хотят допросить бывшего "начальника ПВО" боевиков "ДНР" Владимира Цемаха, который находится под стражей в Украине.

Депутаты Европарламента на днях также обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым письмом после информации о том, что Цемаха могут передать России в рамках обмена пленными. В своем письме европейские депутаты призвали Зеленского не допустить передаче России одного из фигурантов дела о катастрофе MH17.

Как Цемах может быть причастным к делу о сбитии MH17?

Цемах сам в интервью российским пропагандистам рассказывал о сбитии в 2014 году малайзийского Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом. Он объяснял, что пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. Мужчина говорил и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Последнее на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", из которого и был сбит самолет.

СБУ схватила Цемаха 27 июня 2019 года в оккупированном Снежном Донецкой области, проведя спецоперацию. Тогда суд арестовал Цемаха на 2 месяца, а 3 сентября продлил срок ареста еще на 2.

Смотрите видео, где Цемах рассказывает о сбитии самолета MH17 над Донбассом:

Что известно о сбитии рейса MH17Самолет Boeing-777 рейса MH17 сбили пророссийские боевики 17 июля 2014 года в небе вблизи Тореза при помощи комплекса "Бук". Самолет принадлежал авиакомпании Malaysia Airlines и выполнял рейс из Амстердама в малайзийский Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все пассажиры и члены экипажа самолета – 298 человек.



Ответственной за трагедию считают Россию. Такого мнения официально придерживаются Украина, Австралия, Нидерланды и США. Россия же традиционно отвергает все обвинения и даже доказательства в свой адрес.