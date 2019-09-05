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      Прокурор заявив про загрозу життю бойовика Цемаха

      1094 Читать новость на русском
      Володимир Цемах
      Володимир Цемах / Facebook

      У Генеральній прокуратурі зазначають, що випустити під особисте зобов’язання підозрюваного у тероризмі бойовика "ДНР" Володимира Цемаха – це ризиковане рішення. При чому ризики прокурори озвучують одразу у кількох напрямках.

      Як відомо, Київський апеляційний суд 5 вересня ухвалив рішення про звільнення з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха під особисте зобов'язання.

      Коментуючи це рішення суду заступник начальника відділу ГПУ Олег Пересада наголосив, що Цемах під особистим зобов’язанням може ухилитися від слідства і уникнути покарання.

      Представник ГПУ у коментарі "Громадському" наголосив, що на Цемаха, згідно із приписом суду, не одягнуть електронний браслет стеження. Він зобов’язаний не відлучатися з населеного пункту, у якому проживає, але нюанс у тому, що проживав бойовик на тимчасово окупованій території.

      Зважаючи на те, що місцем його постійного проживання є непідконтрольна Україні територія… я не знаю, куди він відправиться",
      – додав Пересада.

      У коментарі "Укрінформ" він також наголосив, що Цемаху може загрожувати небезпека. "Оскільки дуже багато уваги пану Цемаху приділяється особливо в контексті розслідування збиття літака малайзійських авіаліній. Як я зазначав у суді, він є важливим елементом встановлення істини у цьому провадженні. Ми розуміємо, що наш північний сусід досить жорстко поводиться з такими особами", – сказав прокурор.

      Як відомо, нідерландські слідчі, які розслідують катастрофу малайзійського рейсу MH17 в 2014 на Донбасі, хочуть допитати колишнього "начальника ППО" бойовиків "ДНР" Володимира Цемаха, який перебуває під вартою в Україні.

      Депутати Європарламенту днями також звернулися до президента України Володимира Зеленського з відкритим листом після інформації про те, що Цемаха можуть передати Росії в рамках обміну полоненими. У своєму листі європейські депутати закликали Зеленського не допустити передачу Росії одного з фігурантів справи про катастрофу MH17.

      Як Цемах може бути причетним до справи про збиття MH17?

      Цемах сам в інтерв'ю російським пропагандистам розповідав про збиття у 2014 році малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 у небі над Донбасом. Він пояснював, що проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. Чоловік казав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Останнє на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак.

      СБУ схопила Цемаха 27 червня 2019 року в окупованому Сніжному на Донеччині, провівши спецоперацію. Тоді суд арештував Цемаха на 2 місяці, а 3 вересня продовжив термін арешту ще на 2.

      Дивіться відео, де Цемах розповідає про збиття літака MH17 над Донбасом:

      Що відомо про збиття рейсу MH17 Літак Boeing-777 рейсу MH17 збили проросійські бойовики 17 липня 2014 року у небі поблизу Тореза за допомогою комплексу "Бук". Літак належав авіакомпанії Malaysia Airlines і виконував рейс з Амстердама до малайзійського Куала-Лумпура. У катастрофі загинули усі пасажири та члени екіпажу літака – 298 людей.

      Відповідальною за трагедію вважають Росію. Такої думки офіційно дотримуються Україна, Австралія, Нідерланди та США. Росія ж традиційно відкидає усі звинувачення і навіть докази на свою адресу.

       

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      Теги: Новини України MH17 Новини політики ГПУ Війна на Донбасі Обмін полоненими
      Джерело: 24 канал
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