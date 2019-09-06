Владимир Цемах: что известно о нем и скандале с его участием

Владимир Цемах является одним из главных свидетелей по делу о сбивания самолета "Боинг" рейса МН17 в 2014 году. Сейчас пророссийский боевик освобожден из-под стражи судом, и есть серьезные риски, что ему удастся уйти от следствия.

Задержание Цемаха и его признание

Впервые о Владимире Цемах, как о серьезном свидетеля по делу о сбивания МН17, начали говорить летом 2019, когда его задержала СБУ. Впоследствии журналисты обратили внимание на видео 2014 года, на котором Цемах якобы признается, что спрятал "Бук", с которого и стреляли по пассажирскому самолету.

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27 июня 2019 года СБУ провела операцию на оккупированной части Донецкой области, в результате которой был задержан командир противовоздушной обороны боевиков Владимир Цемах. После спецоперации боевика переправили через линию разграничения на подконтрольную Украине территорию.

Цемаху объявили подозрение в создании террористической группы или организации. Его дочь призналась, что ее отец был командиром ПВО боевиков.

"Боинг" теперь попытаются приписать ему. Но начальником ПВО он был с октября 2014 года. Когда был сбит "Боинг", он не был ключевой фигурой – обычный военный, просто стоял на блокпосту,

– утверждает она.

Через некоторое время после задержания Цемаха журналисты обратили внимание на видео 2014 года, где боевик сознается в том, что он прятал ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит Boeing MH17.

На видео Владимир Цемах вспоминает сбитие Boeing и рассказывает популярную на российских телеканалах версию о том, что боевики, якобы, целились по украинским самолетам, один из которых и сбил малайзийский MH17.

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Затем боевик рассказывает о том, как вытаскивал "какого пацана" и прятал "что-то". Что именно прятал Цемах, на видео "запикали". Однако журналисты, читая по губам, выразили уверенность, что тот говорил именно о ракетном комплексе "Бук".

Я этого пацана вытаскивал, я этот "Бук" прятал. Я даже покажу, где он стартовал, и где я его забирал,

– сказал боевик.

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Насколько Цемах важен для международного расследования сбития МН17

Исследовательская группа Bellingcat, которая занимается анализом расследования катастрофы, опубликовала отчет, где отмечается, что арест Цемаха может иметь существенное влияние на расследование Объединенной следственной группы JIT и судебной процедуры, которая длится.

Исследователи отмечают, что в случае подтверждения данных о том, что в 2014 году Цемах помогал спрятать ЗРК "Бук" и членов его экипажа, он может стать основным свидетелем, а возможно, и подозреваемым по обвинению в соучастии и покрытии преступления.

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Цемах является первым задержанным человеком, который имел прямую связь с военными операциями так называемой "ДНР" на месте во время сбития самолета, и это могло бы "укрепить легитимность судебного разбирательства в Нидерландах".

Аналитики также нашли страницу Цемаха в российской соцсети Одноклассники, на которой они обнаружили свидетельства того, что боевик служил в подразделении противовоздушной обороны по состоянию на 24 августа 2014 года. На фотографиях, загруженных в этот день, его можно увидеть рядом с зенитной пушкой ЗУ-23 на транспортном средстве.

Впоследствии нидерландские следователи заявили о заинтересованности в допросе Владимира Цемаха. Прокуратура Нидерландов подчеркнула, что для нее важно, чтобы боевик оставался в Украине.

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Освобождение и возможный обмен Цемаха

В начале августа российские СМИ сообщили, что боевики включили Цемаха в список на обмен пленными.

Цемаху продлили срок содержания под стражей. И его включили в списки на обмен. Поэтому я надеюсь, что мы его скоро увидим,

– сказала представительница пророссийских боевиков Дарья Морозова.

Впоследствии, по сообщениям СМИ, в свой список на обмен Цемаха включила и Россия. Такое взаимное освобождение заложников должно было состояться в конце лета. Многие журналисты, политики, а также Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщали, что украинцы уже вылетели из Москвы. Но впоследствии информация не подтвердилась.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что Путин затягивает с обменом, поскольку хочет выбить удобную для себя формулу. В частности, Бутусов говорил, что глава Кремля хочет, чтобы Украина освободила Владимира Цемаха – главного свидетеля в деле о сбитии МН17.

5 сентября суд принял решение об освобождении Владимира Цемаха из-под стражи. В политических и медийных кругах это связали с подготовкой Цемаха для обмена.

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Перед этим 40 депутатов Европарламента написали письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не включать в список обмена удерживаемыми лицами с Россией вероятного фигуранта дела о сбитии рейса MH17 над Донбассом Владимира Цемаха.

Евродепутаты напомнили о резолюции Совета Безопасности ООН, по которой все лица прямо или косвенно ответственные за уничтожение MH17 должны предстать перед судом.

Чего Цемах может стоить Украине?

С одной стороны, если украинская власть не согласится выдать Владимира Цемаха России, та со своей стороны может и вовсе сорвать обмен пленными. Тогда возможность возвращение крымских татар, военнопленных моряков, Сенцова, Гриба, Сущенко и других в ближайшее время будет очень маловероятным.

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Однако если Украина просто выдаст главного подозреваемого в сбитии МН17, то рискует сразу же нарваться на негативную реакцию европейцев и ухудшения в отношениях с Европейским Союзом.

Примером для Украины может быть референдум в Нидерландах относительно соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Тогда, несмотря на поддержку правительства Нидерландов, большинство населения государства высказались против этой сделки.

Катастрофа МН17 в цифрах / инфографика 24 канала