Цемаха обменяют на Сенцова, – российские СМИ

Освобожденный боевик Владимир Цемах, который является фигурантом в деле сбитого MH17, вернется в Россию в обмен на украинского режиссера Олега Сенцова.

Именно освобождение Цемаха было основным требованием России для возвращения в Украину незаконно заключенного Кремлем украинского режиссера, об этом пишет российское издание "Коммерсантъ".

Реакция: Хотим видеть его на суде в Нидерландах, – родственники погибших рейса MH17 об увольнении Цемаха

Издание отмечает, что на это указывает заявление российского президента Владимира Путина, который заговорил о финализации процесса переговоров почти одновременно с решением суда по Цемаху.

Таким образом большой обмен между Россией и Украиной сейчас действительно близок к завершению,

– пишет издание.

В то же время СМИ сообщают, что боевика Цемаха действительно внесли в список на обмен. Информация о том, что именно возвращение Цемаха является важным для Путина, появлялась в последнее время в контексте переговоров об обмене.

5 сентября Киевский апелляционный суд 5 сентября принял решение об освобождении из-под стражи фигуранта в деле сбитого MH17 Владимира Цемаха под личное обязательство.

Кто такой Владимир Цемах?

Подельник пророссийских оккупантов на Донбассе. Он, вероятнее всего, является свидетелем, а может и участником сбития пассажирского самолета Boeing рейса MH17 в июле 2014 года. Сам Цемах в интервью российским пропагандистам рассказывал о сбитии авиасудна и объяснял, что боевики, мол, целились в украинские самолеты.

Комментируя произошедшее, он объяснял, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Что именно прятал Цемах – на видео заглушили. Однако эксперты, читая по губам, выразили уверенность, что тот говорил именно о ЗРК "Бук".

Украинским силовикам удалось захватить Цемаха 27 июня. СБУ провела спецоперацию на территории так называемой "ДНР" и задержала его в Снежном. Тогда суд арестовал пособника оккупантов на 2 месяца.

На его освобождение уже отреагировали в Нидерландах – там выразили сожаление по поводу такого решения. Накануне депутаты Европарламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым письмом, где призвали не допустить возвращения Цемаха в Россию.

Что известно про катастрофу MH17 в небе над Донбассом?Она произошла 17 июля 2014 года вблизи Тореза. Пассажирский самолет Boeing-777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines выполнял рейс из Амстердама в малайзийском Куала-Лумпур. В небе над временно оккупированными территориями его сбили пророссийские боевики с помощью комплекса "Бук". В результате катастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа самолета: всего на его борту находились 298 человек.



Ответственной за этот инцидент считают Россию. Такого мнения официально придерживается не только Украина, но и Австралия, Нидерланды и США. Зато Кремль традиционно отвергает все обвинения.





Катастрофа MH17 в цифрах: инфографика 24 канала