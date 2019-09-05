Цемах есть в списке на обмен пленными между Украиной и Россией, – СМИ

Фигурант в деле сбитого MH17 Владимир Цемах, которого суд освободил из-под стражи, попал в список на обмен пленными между Россией и Украиной.

О вероятном возвращении Цемаха России, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственный источник.

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В прокуратуре не комментируют, действительно ли решение апелляционного суда Киева относительно боевика Цемаха как-то связано с процессом обмена пленными. Там говорят, что пока никакой информации об этом они не отрыли. Однако еще до освобождения боевика российские СМИ сообщали – Цемах в списках.

5 сентября Киевский апелляционный суд 5 сентября принял решение об освобождении из-под стражи фигуранта в деле сбитого MH17 Владимира Цемаха под личное обязательство.

На его освобождение уже отреагировали в Нидерландах – там выразили сожаление по поводу такого решения. Наперердодні депутаты Европарламента обратились к президенту Украины Владимира Зеленского с открытым письмом, где призвали не допустить возвращения Цемаха в Россию.

Кто такой Владимир Цемах?

Подельник пророссийских оккупантов на Донбассе. Он, вероятнее всего, является свидетелем, а может и участником сбития пассажирского самолета Boeing рейса MH17 в июле 2014 года. Сам Цемах в интервью российским пропагандистам рассказывал о сбитии авиасудна и объяснял, что боевики, мол, целились в украинские самолеты.

Комментируя произошедшее, он объяснял, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Что именно прятал Цемах – на видео заглушили. Однако эксперты, читая по губам, выразили уверенность, что тот говорил именно о ЗРК "Бук".

Украинским силовикам удалось захватить Цемаха 27 июня. СБУ провела спецоперацию на территории так называемой "ДНР" и задержала его в Снежном. Тогда суд арестовал пособника оккупантов на 2 месяца.

Что известно о крушении MH17 в небе над Донбассом?

Оно произошло 17 июля 2014 года вблизи Тореза. Пассажирский самолет Boeing-777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines выполнял рейс из Амстердама в малайзийский Куала-Лумпур. В небе над временно оккупированными территориями его сбили пророссийские боевики с помощью комплекса "Бук". В результате катастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа самолета: всего на его борту находились 298 человек.

Ответственным за этот инцидент считают Россию. Такого мнения официально придерживается не только Украина, но и Австралия, Нидерланды и США.Однако Кремль традиционно отвергает все обвинения.

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