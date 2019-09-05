Цемах є у списку на обмін полоненими між Україною та Росією, – ЗМІ

Фігурант у справі збитого MH17 Володимир Цемах, якого суд звільнив з під-варти, потрапив у список на обмін полоненими між Росією і Україною.

Про ймовірне повернення Цемаха Росії повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на власне джерело.

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У прокуратурі не коментують, чи справді рішення апеляційного суду Києва щодо бойовика Цемаха якось пов'язане із процесом обміну полоненими. Там кажуть, що наразі жодної інформації про це вони не отриували. Натомість ще до звільнення бойовика російські ЗМІ повідомляли – Цемах у списках.

5 вересня Київський апеляційний суд 5 вересня ухвалив рішення про звільнення з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха під особисте зобов'язання.

На його звільнення уже відреагували в Нідерландах – там висловили жаль з приводу такого рішення. Наперердодні депутати Європарламенту звернулися до президента України Володимира Зеленського з відкритим листом, де закликали не допустити повернення Цемаха у Росію.

Хто такий Володимир Цемах?

Поплічник проросійських окупантів на Донбасі. Він, найімовірніше, є свідком, а може й учасником збиття пасажирського літака Boeing рейсу MH17 у липні 2014 року. Сам Цемах в інтерв'ю російським пропагандистам розповідав про збиття авіасудна і пояснював, що бойовики, мовляв, цілилися в українські літаки.



Коментуючи подію, він пояснював, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Що саме ховав Цемах – на відео заглушили. Однак експерти, читаючи по губах, висловили впевненість, що той говорив саме про ЗРК "Бук".

Українським силовикам вдалося захопити Цемаха 27 червня. СБУ провела спецоперацію на території так званої "ДНР" і затримала його у Сніжному. Тоді суд арештував поплічника окупантів на 2 місяці.

Раніше з’явилась інформація про те, що саме цей поплічник окупантів є особливо цінним для Росії. Начебто саме звільнення Цемаха підштовхнуло Путіна до переговорів з українською владою про обмін полоненими. До речі, Володимир Цемах – громадянин України.

Що відомо про катастрофу MH17 у небі над Донбасом?

Вона сталася 17 липня 2014 року поблизу Тореза. Пасажирський літак Boeing-777 рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines виконував рейс з Амстердама до малайзійського Куала-Лумпур. В небі над тимчасово окупованими територіями його збили проросійські бойовики за допомогою комплексу "Бук". Внаслідок катастрофи загинули усі пасажири та члени екіпажу літака: загалом на його борту перебували 298 осіб.



Відповідальною за цей інцидент вважають Росію. Такої думки офіційно дотримується не лише Україна, а й Австралія, Нідерланди та США. Натомість Кремль традиційно відкидає усі обвинувачення.



Катастрофа MH17 у цифрах: інфографіка 24 каналу