Прокуратура не знає, чи готують Цемаха до обміну із Росією

Обвинувачення по справі свідка катастрофи MH17 Володимира Цемаха не коментує можливий зв'язок його звільнення з майбутнім обміном полоненими.

Про це заявив керівник групи прокурорів по його справі Олег Пересада, передає РБК-Україна.

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Як відомо, 5 вересня Київський апеляційний суд 5 вересня ухвалив рішення про звільнення з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха під особисте зобов'язання.

За словами керівника групи прокурорів, він не може коментувати питання обміну полоненими, оскільки йому ніякої офіційної інформації про його обмін не надходило.

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Раніше, нідерландські слідчі, які розслідують катастрофу малайзійського рейсу MH17 в 2014 на Донбасі, хочуть допитати колишнього "начальника ППО" бойовиків "ДНР" Володимира Цемаха, який перебуває під вартою в Україні.

Депутати Європарламенту днями також звернулися до президента України Володимира Зеленського з відкритим листом після інформації про те, що Цемаха можуть передати Росії в рамках обміну полоненими. У своєму листі європейські депутати закликали Зеленського не допустити передачу Росії одного з фігурантів справи про катастрофу MH17.

Як Цемах може бути причетним до справи про збиття MH17?

Цемах сам в інтерв'ю російським пропагандистам розповідав про збиття у 2014 році малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 у небі над Донбасом. Він пояснював, що проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. Чоловік казав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Останнє на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак.

СБУ схопила Цемаха 27 червня 2019 року в окупованому Сніжному на Донеччині, провівши спецоперацію. Тоді суд арештував Цемаха на 2 місяці, а 3 вересня продовжив термін арешту ще на 2.

Дивіться відео, де Цемах розповідає про збиття літака MH17 над Донбасом:

Що відомо про збиття рейсу MH17 Літак Boeing-777 рейсу MH17 збили проросійські бойовики 17 липня 2014 року у небі поблизу Тореза за допомогою комплексу "Бук". Літак належав авіакомпанії Malaysia Airlines і виконував рейс з Амстердама до малайзійського Куала-Лумпура. У катастрофі загинули усі пасажири та члени екіпажу літака – 298 людей.



Відповідальною за трагедію вважають Росію. Такої думки офіційно дотримуються Україна, Австралія, Нідерланди та США. Росія ж традиційно відкидає усі звинувачення і навіть докази на свою адресу.