Цемаха обміняють на Сенцова, – російські ЗМІ

Звільнений бойовик Володимир Цемах, який є фігурантом у справі збитого MH17, повернеться у Росію в обмін на українського режисера Олега Сенцова.

Саме звільнення Цемаха було основною вимогою Росії для повернення до України незаконно ув'язненого Кремлем українського режисера, про це пише російське видання "Коммерсантъ".

Реакція: Хочемо бачити його на суді в Нідерландах, – родичі загиблих рейсу MH17 про звільнення Цемаха

Видання зазначає, що на це вказує заява російського президента Володимира Путіна, який заговорив про фіналізацію процесу переговорів майже одночасно із рішенням суду щодо Цемаха.

Таким чином великий обмін між Росією та Україною зараз справді близький до завершення,

– пише видання.

Водночас ЗМІ повідомляють, що бойовика Цемаха справді внесли до списку на обмін. Інформація про те, що саме повернення Цемаха є важливим для Путіна, з'являлась останнім часом у контексті переговорів про обмін.

5 вересня Київський апеляційний суд ухвалив рішення про звільнення з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха під особисте зобов'язання.

Хто такий Володимир Цемах?

Поплічник проросійських окупантів на Донбасі. Він, найімовірніше, є свідком, а може й учасником збиття пасажирського літака Boeing рейсу MH17 у липні 2014 року. Сам Цемах в інтерв'ю російським пропагандистам розповідав про збиття авіасудна і пояснював, що бойовики, мовляв, цілилися в українські літаки.



Коментуючи подію, він пояснював, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Що саме ховав Цемах – на відео заглушили. Однак експерти, читаючи по губах, висловили впевненість, що той говорив саме про ЗРК "Бук".

Українським силовикам вдалося захопити Цемаха 27 червня. СБУ провела спецоперацію на території так званої "ДНР" і затримала його у Сніжному. Тоді суд арештував поплічника окупантів на 2 місяці.

На його звільнення уже відреагували в Нідерландах – там висловили жаль з приводу такого рішення. Наперердодні депутати Європарламенту звернулися до президента України Володимира Зеленського з відкритим листом, де закликали не допустити повернення Цемаха у Росію.

Що відомо про катастрофу MH17 у небі над Донбасом?Вона сталася 17 липня 2014 року поблизу Тореза. Пасажирський літак Boeing-777 рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines виконував рейс з Амстердама до малайзійського Куала-Лумпур. В небі над тимчасово окупованими територіями його збили проросійські бойовики за допомогою комплексу "Бук". Внаслідок катастрофи загинули усі пасажири та члени екіпажу літака: загалом на його борту перебували 298 осіб.



Відповідальною за цей інцидент вважають Росію. Такої думки офіційно дотримується не лише Україна, а й Австралія, Нідерланди та США. Натомість Кремль традиційно відкидає усі обвинувачення.





Катастрофа MH17 у цифрах: інфографіка 24 каналу