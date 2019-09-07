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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Цемаха допитали перед відправленням у Росію, – Зеленський

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      Обмін полонених
      Обмін полонених / Фото 24 канал, Ростислав Лабенський

      Бойовика Володимира Цемаха, який є фігурантом у справі збиття рейсу MH17 над Донбасом, допитали перед відправленням до Росії.

      Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на церемонії зустрічі повернених в Україну українських полонених і заручників.

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      Відомо, що Володимира Цемаха був учасником обміну "35 на 35".

      Допитали і не тільки перед поверненням. Я не називати прізвищ європейських лідерів, з якими ми проговорили час для всіх слідчих дій. Ми все це зробили. Все, про що нас попросили. Це було складно. Я боявся, що через це може зірватися обмін,
      – сказав Зеленський.


      Як Цемах може бути причетним до справи про збиття MH17?

      Київський апеляційний суд відпустив Володимира Цемаха під особисте зобов'язання. Він є головним свідком української прокуратури у справі про збиття рейсу МН17. Відпустили його попри зацікавлення ним з боку голландських слідчих.

      З 2014 року Володимир Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року було зафіксоване пересування російського БУКа, з якого збили Малазійський Боїнг.

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      Цемах дав інтерв'ю російським пропагандистам, в якому розповів про збиття у 2014 році малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 над Донбасом. За його словами, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. Чоловік казав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Останні миті на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак.

      Володимира Цемаха вивезли українські силовики з окупованого Сніжного наприкінці червня. Операція була секретна, її проводили глибоко в тилу ворога. Суд арештував його на 2 місяці, а 3 вересня продовжив термін арешту ще на 2.

      Відео: Цемах розповідає про збиття MH17

      боїнг мн17
      Усе, що відомо про катастрофу рейсу MH17 / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Обмін полоненими Новини України Україна – Росія MH17 Володимир Зеленський Володимир Цемах
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