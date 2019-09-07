Цемаха допитали перед відправленням у Росію, – Зеленський

Бойовика Володимира Цемаха, який є фігурантом у справі збиття рейсу MH17 над Донбасом, допитали перед відправленням до Росії.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на церемонії зустрічі повернених в Україну українських полонених і заручників.

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Відомо, що Володимира Цемаха був учасником обміну "35 на 35".

Допитали і не тільки перед поверненням. Я не називати прізвищ європейських лідерів, з якими ми проговорили час для всіх слідчих дій. Ми все це зробили. Все, про що нас попросили. Це було складно. Я боявся, що через це може зірватися обмін,

– сказав Зеленський.



Як Цемах може бути причетним до справи про збиття MH17?

Київський апеляційний суд відпустив Володимира Цемаха під особисте зобов'язання. Він є головним свідком української прокуратури у справі про збиття рейсу МН17. Відпустили його попри зацікавлення ним з боку голландських слідчих.

З 2014 року Володимир Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року було зафіксоване пересування російського БУКа, з якого збили Малазійський Боїнг.

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Цемах дав інтерв'ю російським пропагандистам, в якому розповів про збиття у 2014 році малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 над Донбасом. За його словами, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. Чоловік казав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Останні миті на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак.

Володимира Цемаха вивезли українські силовики з окупованого Сніжного наприкінці червня. Операція була секретна, її проводили глибоко в тилу ворога. Суд арештував його на 2 місяці, а 3 вересня продовжив термін арешту ще на 2 .

Відео: Цемах розповідає про збиття MH17



Усе, що відомо про катастрофу рейсу MH17 / Інфографіка 24 каналу