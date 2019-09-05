Це може бути вкид Путіна, – нардеп про важливість Цемаха

Володимир Путін – теорист на глобальному рівні, і зараз він маніпулює як Україною всередині, так і сприйняттям її світом.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу в програмі "Політична анатомія" висловив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.

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За його словами, дуже важливий момент, який зараз не використовує українська влада – це комунікація.

"Я розумію, що не можна говорити все, але, принаймні, треба сказати хоч щось. І в цьому випадку найбільше, що мене турбує в процесі – і є позиція партії "Голос" – поясніть! Тому що ми не знаємо: важливий Цемах чи не важливий, пов'язано це з обміном заручників чи не по'вязано", – сказав Юрчишин.

Він наголосив, що з Путіним втемну грати не можна.

Тому що в будь-якому випадку втемну перемагають терористи. Путін – терорист на глобальному рівні. Він зараз, фактично, виставляє претензії не лише Україні (хоча він укупував територію України) і намагається постійно маніпулювати. Чи можливий цей вкид з боку Путіна? Цілком можливий,

– підкреслив нардеп.

Також він додав, що Путін маніпулює і сприйняттям світу.

"Тому що, якщо Цемах важливий, а ми його відпустили (а ціна життя і здоров'я українських громадян – це завжди пріоритет держави), то тоді ми в дуже незручному становищі перед нашими європейськими партнерами, в першу чергу – перед голландцями, для яких життя їх людей, які загинули власне через дії сепаратистів і російських військ – це теж величезна втрата", – підсумував Юрчишин.

Як Цемах може бути причетним до справи про збиття MH17?

Київський апеляційний суд відпустив Володимира Цемаха під особисте зобов'язання. Він є головним свідком української прокуратури у справі про збиття рейсу МН17. Відпустили його попри зацікавлення ним з боку голландських слідчих.

З 2014 року Володимир Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року було зафіксоване пересування російського БУКа, з якого збили Малазійський Боїнг.

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Цемах дав інтерв'ю російським пропагандистам, в якому розповів про збиття у 2014 році малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 над Донбасом. За його словами, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. Чоловік казав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Останні миті на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак.

Володимира Цемаха вивезли українські силовики з окупованого Сніжного наприкінці червня. Операція була секретна, її проводили глибоко в тилу ворога. Суд арештував його на 2 місяці, а 3 вересня продовжив термін арешту ще на 2 .

Відео: Цемах розповідає про збиття MH17



Усе, що відомо про катастрофу рейсу MH17 / Інфографіка 24 каналу