Это может быть вброс Путина, – нардеп о важности Цемаха

Владимир Путин – террорист на глобальном уровне, и сейчас он манипулирует как Украиной внутри, так и восприятием ее миром.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала в программе "Политическая анатомия" выразил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

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По его словам, очень важный момент, который сейчас не использует украинская власть – это коммуникация.

"Я понимаю, что нельзя говорить все, но, по крайней мере, надо сказать хоть что-то. И в этом случае больше, что меня беспокоит в процессе – и есть позиция партии "Голос" – объясните! Потому что мы не знаем: важен Цемах или не важен, связано это с обменом заложников или не связано", – сказал Юрчишин.

Он отметил, что с Путиным втемную играть нельзя.

Потому что в любом случае втемную побеждают террористы. Путин – террорист на глобальном уровне. Он сейчас фактически выставляет претензии не только Украине (хотя он оккупировал территорию Украины) и пытается постоянно манипулировать. Возможен ли этот вброс со стороны Путина? Вполне возможно,

– подчеркнул нардеп.

Также он добавил, что Путин манипулирует и восприятием мира.

"Потому что, если Цемах важен, а мы его отпустили (а цена жизни и здоровья украинских граждан – это всегда приоритет государства), то тогда мы в очень неудобном положении перед нашими европейскими партнерами, в первую очередь – перед голландцами, для которых жизнь их людей, погибших собственно из-за действий сепаратистов и российских войск – это тоже огромная потеря", – подытожил Юрчишин.

Как Цемах может быть причастен к делу о сбивании MH17?

Киевский апелляционный суд отпустил Владимира Цемаха под личное обязательство. Он является главным свидетелем украинской прокуратуры по делу о сбивании рейса МН17. Отпустили его несмотря на заинтересованность в нем со стороны голландских следователей.

С 2014 года Владимир Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Именно в этом городе в июля 2014 года было зафиксировано передвижение российского бука, с которого сбили Малазийский Боинг.

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Цемах дал интервью российским пропагандистам, в котором рассказал о сбивании в 2014 году малайзийского Boeing-777 рейса MH17 над Донбассом. По его словам, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. Мужчина говорил и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "кое-что". Последние мгновения на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", с которого и был сбит самолет.

Владимира Цемаха вывезли украинские силовики из оккупированного Снежного конце июня. Операция была секретная, ее проводили глубоко в тылу врага. Суд арестовал его на 2 месяца, а 3 сентября продлил срок ареста еще на 2.

Видео: Цемах рассказывает о сбивании MH17



Все, что известно о катастрофе рейса MH17 / Инфографика 24 канала