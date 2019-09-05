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      На Майдані протестують через звільнення бойовика Цемаха: фото

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      Через звільнення Цемаха на Майдан вийшли кілька сотень людей
      Через звільнення Цемаха на Майдан вийшли кілька сотень людей / 24 канал

      У Києві на Майдан Незалежності відбувається акція протесту через звільнення причетного до справи збиття МН17 бойовика Володимира Цемаха. До неї приєдналися кілька сотень людей.

      Акцію назвали "Червона лінія" – назвою організатори натякають на "червоні лінія, які перейшла влада", повідомляє кореспондент 24 канал. 

      Варто знати: Нам шкода, – нідерландські слідчі відреагували на звільнення бойовика Цемаха з-під варти

      Учасники протесту обурені рішенням апеляційного суду звільнили з-під варти Володимира Цемаха – одного із фігурантів розслідування резонансної справи збиття малайзійського "Боїнга" рейсу МН-17. Його відпустили під особисте зобов'язання. 

      Спочатку учасників акції було кілька десятків, згодом їхня кількість зросла. До мікрофона міг підійти кожен охочий, згодом учасники акції почали підписувати петицію "підтримки Нідерландів і народу Нідерландів".

      Акція протесту на Майдані
      Учасники акції підписують петицію/ Фото Оксани Тропотяги (24 канал)

      Сеоеж учасників акції є також дочка п'ятого президента України Петра Порошенка Євгенія. 

      Акція протесту через звільнення Цемаха
      Євгенія Порошенко на акції (позаду дівчини із плакатом) /Фото Оксани Тропотяги (24 канал)

      Більше фото з акції протесту на Майдані через звільнення Цемаха: 

      Фото Оксани Тропотяги (24 канал)

      Хто такий Володимир Цемах?

      Поплічник проросійських окупантів на Донбасі. Він, найімовірніше, є свідком, а може й учасником збиття пасажирського літака Boeing рейсу MH17 у липні 2014 року. Сам Цемах в інтерв'ю російським пропагандистам розповідав про збиття авіасудна і пояснював, що бойовики, мовляв, цілилися в українські літаки.

      Коментуючи подію, він пояснював, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Що саме ховав Цемах – на відео заглушили. Однак експерти, читаючи по губах, висловили впевненість, що той говорив саме про ЗРК "Бук".

      Українським силовикам вдалося захопити Цемаха 27 червня. СБУ провела спецоперацію на території так званої "ДНР" і затримала його у Сніжному. Тоді суд арештував поплічника окупантів на 2 місяці.


      Володимир Цемах/ Джерело: radiosvoboda.org

      На його звільнення уже відреагували в Нідерландах – там висловили жаль з приводу такого рішення. Наперердодні депутати Європарламенту звернулися до президента України Володимира Зеленського з відкритим листом, де закликали не допустити повернення Цемаха у Росію.

      Реакція: Хочемо бачити його на суді в Нідерландах, – родичі загиблих рейсу MH17 про звільнення Цемаха

      Що відомо про катастрофу MH17 у небі над Донбасом?Вона сталася 17 липня 2014 року поблизу Тореза. Пасажирський літак Boeing-777 рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines виконував рейс з Амстердама до малайзійського Куала-Лумпур. В небі над тимчасово окупованими територіями його збили проросійські бойовики за допомогою комплексу "Бук". Внаслідок катастрофи загинули усі пасажири та члени екіпажу літака: загалом на його борту перебували 298 осіб.

      Відповідальною за цей інцидент вважають Росію. Такої думки офіційно дотримується не лише Україна, а й Австралія, Нідерланди та США. Натомість Кремль традиційно відкидає усі обвинувачення.

      катастрофа MH17
      Катастрофа MH17 у цифрах: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Цемах Україна – Росія Новини Росії Обмін полоненими Українці в полоні РФ Заручники
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