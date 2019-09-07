Цемаха допросили перед отправлением в Россию - Зеленский 14:26, сегодня 365 Читати новину українською Обмен пленных / Фото 24 канал, Ростислав Лабенский Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Владимира Цемаха, которого считают одним из свидетелей по делу малазийского "Боинга", допросили перед отправлением в Россию. Новость дополняется Обмен пленными: российский самолет вылетел из "Борисполя" – видео сегодня 2110 Теги: Новости Украины Обмен пленными Украина – Россия MH17 Владимир Зеленский Владимир Цемах Комментарии powered by lun.ua Новости за сегодня Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Выбор редакции Трогательная встреча освобожденных из плена украинцев: эмоциональные фото сегодня , 13:54 "Танцы со звездами 2019": Ксения Мишина прокомментировала слухи о романе с участником шоу сегодня , 13:33 Обмен пленными: узники Кремля вернулись в Украину сегодня , 13:33 Комментарии Публикации сегодня , 13:00 Какие ключевые реформы будут в Украине Сергій Фурса 280 сегодня , 12:11 Обмен пленными начался: что сейчас известно 13458 сегодня , 12:00 Зняття недоторканності: які сумні загрози з'являться перед депутатами та країною Блог Медіа 2798 сегодня , 11:19 Неудачники отборочных этапов: что известно о сборной Литвы, с которой сыграет Украина Михайло Гема 362 сегодня , 08:41 Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка? Світлана Попова 350