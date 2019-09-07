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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Нідерландська прокуратура попросила Росію про екстрадицію Цемаха, – ЗМІ

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      Цемах – свідок у справі MH17
      Цемах – свідок у справі MH17 / glavred.info

      Видати підозрюваного у причетності до збиття МН17 Володимира Цемаха до Нідерландів. Про це, як пишуть нідердандські ЗМІ, попросила Росію місцева прокуратура. 7 вересня Цемаха відправили з України до Росії як учасника обміну полоненими.

      Нідерланди хотіли ще раз допитати Володимира Цемаха – перед тим, як українці відпустили б його до Росії. Але не змогли й глибоко шкодують, що підозрюваний більше не в Україні. Про це написало нідерландське видання NU.nl. 

      Натомість президент Зеленський говорив, що Цемаха допитали перед відправленням у Росію

      Журналісти Нідерландів зауважили, що Цемах міг зіграти важливу роль у судовому процесі щодо збитого MH17, оскільки він був особисто присутній під час стрілянини у Сніжному – за кілька кілометрів від місця, де 17 липня 2014 року збили літак авіакомпанії Malaysia Airlines.

      Прокуратура Королівства Нідерланди вже тривалий час наполягає, щоб слідчі мали доступ до Цемаха. Натомість Росія у всі можливі способи явно протистоїть цьому. І головному перешкодою слідству є саме залучення Цемаха до передачі полонених на вимогу РФ.

      Урядова партія CDA, кажуть у виданні, вже сумнівається, чи можуть Нідерланди розраховувати на Україну у процесі розслідування повітряної катастрофи MH17. Депутати та урядовці мають, мовляв, гарячі дискусії з цього приводу.

      У трагедії 2014 року серед 298 людей на борту MH17 було 196 голландців – усі вони загинули. Суд над чотирма підозрюваними розпочнеться у березні 2020 року. Це Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов та Леонід Харченко.

      Що відомо про причетність Цемаха до збитого літака? З 2014 року Володимир Цемах як проросійський бойовик командував окремою ротою протиповітряної "оборони" Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року зафіксували пересування російського комплексу БУК, з якого збили малайзійський літак.

      Цемах дав інтерв'ю російським пропагандистам, в якому розповів про збиття у 2014 році Boeing-777 над Донбасом. За його словами, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. Натомість влучили у пасажирський, загинули 298 людей.

      Тоді ж чоловік казав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Останні миті на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак.

      Володимира Цемаха вивезли українські правоохоронці з окупованого Сніжного наприкінці червня. Операція була секретна й у глибокому тилу ворога. Потім український суд арештував Цемаха, та перед обміном – звільнив під особисте зобов'язання.

      Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими у форматі "35 на 35". До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії українців та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року. Серед тих, кого видала Україна, – проросійський бойовик Володимир Цемах, який є свідком у справі збиття літака рейсу МН17.

      Боїнг
      Головне про збитий літак рейсу MH17 / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Обмін полоненими відбувся: що про це відомо
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      Теги: Обмін полоненими Новини Росії Володимир Цемах MH17 Нідерланди
      Джерело: 24 канал
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