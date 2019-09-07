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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Нидерландская прокуратура попросила Россию об экстрадиции Цемаха, – СМИ

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      Цемах – свидетель по делу MH17
      Цемах – свидетель по делу MH17 / glavred.info

      Выдать подозреваемого в причастности к сбитию МН17 Владимира Цемаха в Нидерланды. Об этом, как пишут нидерландские СМИ, попросила Россию местная прокуратура. 7 сентября Цемаха отправили из Украины в Россию как участника обмена пленными.

      Нидерланды хотели еще раз допросить Владимира Цемаха – перед тем, как украинцы отпустили бы его в Россию. Но не смогли и глубоко сожалеют, что подозреваемый больше не в Украине. Об этом написало нидерландское издание NU.nl.

      Зато президент Зеленский говорил, что Цемаха допросили перед отправкой в Россию

      Журналисты Нидерландов отметили, что Цемах мог сыграть важную роль в судебном процессе по сбитому MH17, поскольку он лично присутствовал во время стрельбы в Снежном – в нескольких километрах от места, где 17 июля 2014 года сбили самолет авиакомпании Malaysia Airlines.

      Прокуратура Королевства Нидерланды уже длительное время настаивает, чтобы следователи имели доступ к Цемаха. Зато Россия во все возможные способы явно противостоит этому. И главному препятствием следствию является именно привлечение Цемаха к передаче пленных по требованию РФ.

      Правительственная партия CDA, говорят в издании, уже сомневается, Нидерланды могут рассчитывать на Украину в процессе расследования воздушной катастрофы MH17. Депутаты и чиновники должны, мол, горячие дискуссии по этому поводу.

      В трагедии 2014 года среди 298 человек на борту MH17 было 196 голландцев – все они погибли. Суд над четырьмя подозреваемыми начнется в марте 2020 года. Это Игорь Гіркін, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

      Что известно о причастности Цемаха к сбитому самолету?С 2014 года Владимир Цемах как пророссийский боевик командовал отдельной ротой противовоздушной "обороны" Снежного. Именно в этом городе в июле 2014 года зафиксировали передвижение российского комплекса БУК, из которого сбили малайзийский самолет.

      Цемах дал интервью российским пропагандистам, в котором рассказал о сбитии в 2014 году Boeing-777 над Донбассом. По его словам, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. Зато попали в пассажирский, погибли 298 человек.

      Тогда же человек говорил и о том, как вытаскивал "какого пацана" и прятал "что-то". Последние мгновения на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", из которого и был сбит самолет.

      Владимира Цемаха вывезли украинские правоохранители из оккупированного Снежного конце июня. Операция была секретна и в глубоком тылу врага. Затем украинский суд арестовал Цемаха, и перед обменом – освободил под личное обязательство.

      Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен пленными в формате "35 на 35". В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России украинцев и 24 моряков, которые Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Среди тех, кого выдала Украина, – пророссийский боевик Владимир Цемах, который является свидетелем в деле сбития самолета рейса МН17.

      Боїнг
      Главное о сбитом самолете рейса MH17 / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости России Обмен пленными MH17 Владимир Цемах Нидерланды
      Источник: 24 канал
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