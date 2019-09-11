Цемаха перекваліфікували зі свідків у підозрювані

Нідерланди перекваліфікували Володимира Цемаха, якого раніше вважали ключовим свідком у справі про знищення малайзійського літака MH17 у небі над Донбасом, у підозрювані.

Депутатка Європарламенту від Нідерландів Каті Пірі сказала, що міжнародна слідча група і нідерландський прокурор поширили лист, в якому йдеться, що тепер Цемаха розглядають в якості одного з підозрюваних, пише DW.

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На думку депутатки, вимога Росії віддати їй Цемаха свідчить про те, що Москва визнає свою провину в катастрофі MH17.

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