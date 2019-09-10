Росія зобов'язана надати доступ слідству до Цемаха, – ПАРЄ

У Парламентській асамблеї Ради Європи заявили, що Росія повинна надати доступ нідерландським слідчим у розслідуванні справи про Володимира Цемаха, якого підозрюють у збитті малазійського боїнгу МН17 та якого нещодавно передали РФ в обмін на українських полонених.

У ПАРЄ наголосили, що Росія є членом Ради Європи, тому вона юридично зобов’язана боротися з безкарністю.

Важливо! Путін вимагав Цемаха з самого початку переговорів про обмін

Глава комітету ПАРЄ з правосуддя та прав людини Турхільдур Сунна Еварсдоттір наголосила, що той факт, що Цемах тепер в Росії не привід ховати його від слідчих.

Вона також висловила радість щодо обмін полоненими між Україною та РФ, але водночас наполягає, що Володимир Цемах, який був включений до списку на обмін на вимогу Росії, все одно має залишатися у доступності влади Нідерландів, яка розслідує справу.

Я хотіла би додати, що на початку жовтня комітет, який я очолюю, призначить доповідача, у повноваження якого буде входити оцінка прогресу, досягнутого у розслідуванні цієї трагедії та притягнення винних до відповідальності,

– повідомила Турхільдур.

Зазначимо, що після звільнення Володимира Цемаха апеляційним судом Києва, той відправився до Москви у рамках обміну полоненими. Перед обміном головного свідка у справі катастрофи MH17 Володимира Цемаха допитали.

Важливо! 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими у форматі "35 на 35". До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії українців та 24 моряків, яких РФ захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Хто такий Цемах і чому навколо нього такий ажіотаж?Він є головним свідком української прокуратури у справі про збиття рейсу МН17. З 2014 року Володимир Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року було зафіксоване пересування російського БУКа, з якого збили малайзійський Boeing.



Цемах дав інтерв'ю російським пропагандистам, в якому розповів про збиття у 2014 році малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 над Донбасом. За його словами, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки.



Чоловік казав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Останні миті на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак.



Усе, що відомо про катастрофу рейсу MH17 / Інфографіка 24 каналу