Путін вимагав Цемаха з самого початку переговорів про обмін

Фігуранта справи про збиття малазійського рейсу MH17 Володимира Цемаха обміняли у форматі "35 на 35" 7 вересня. У Зеленського кажуть, що прізвище Цемаха було з самого початку переговорів.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів помічник президента Андрій Єрмак, який очолював українську частину групи з обміну полоненими і літав за звільненими українцями у Москву.

Читайте також: Бажання Росії отримати Цемаха підтверджує її причетність до MH17, – Баканов

Єрмак підтвердив, що Володимир Зеленський мав консультації з деякими європейськими лідерами і всі необхідні процедури, на яких наполягала нідерландська сторона щодо Цемаха, були реалізовані. Однак жодних імен політик не назвав через домовленість.

За словами Андрія Єрмака, вся інформація, що Володимир Цемах є дуже важливим свідком походить зі ЗМІ. Помічник Зеленського не думає, що звільнення Цемаха стане причиною перегляду стосунків України з країнами-партнерами.

Чи є він важливим свідком, чи не є, це доведе суд. Тоді ми будемо розуміти, чи він справді був важливим. Мені відомо, і Росія, і Нідерланди є учасниками багатьох міжнародних договорів, конвенцій, які передбачають надання допомоги, участь у слідстві тощо,

– сказав Єрмак.

І нідерландські слідчі, і президент Володимир Зеленський підтвердили той факт, що перед видачею головного свідка у справі катастрофи MH17 Володимира Цемаха допитали.

Цікаво: Володимир Цемах: що відомо про нього та скандал за його участю

Важливо! 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими у форматі "35 на 35". До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії українців та 24 моряків, яких РФ захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Хто такий Цемах і чому навколо нього такий ажіотаж?Він є головним свідком української прокуратури у справі про збиття рейсу МН17. З 2014 року Володимир Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року було зафіксоване пересування російського БУКа, з якого збили малайзійський Boeing.



Цемах дав інтерв'ю російським пропагандистам, в якому розповів про збиття у 2014 році малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 над Донбасом. За його словами, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки.



Чоловік казав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Останні миті на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак.



7 вересня Цемаха та ще 34-х утримуваних в Україні осіб передали Росії.



Усе, що відомо про катастрофу рейсу MH17 / Інфографіка 24 каналу