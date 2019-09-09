11:52
9 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА ВИБОРИ В МОСКВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Путін Росію розпродуватиме. Флешмоб у російській церкві
      Вєсті Кремля
      20:12, 7 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко знайшов причину ходити на роботу. Кличко стає королевою
      Вєсті.UA
      17:23, 7 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА ВИБОРИ В МОСКВІ

      Путін вимагав Цемаха з самого початку переговорів про обмін

      1606 Читать новость на русском
      Володимира Цемаха видали Росії
      Володимира Цемаха видали Росії / ap.org

      Фігуранта справи про збиття малазійського рейсу MH17 Володимира Цемаха обміняли у форматі "35 на 35" 7 вересня. У Зеленського кажуть, що прізвище Цемаха було з самого початку переговорів.

      Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів помічник президента Андрій Єрмак, який очолював українську частину групи з обміну полоненими і літав за звільненими українцями у Москву.

      Читайте також: Бажання Росії отримати Цемаха підтверджує її причетність до MH17, – Баканов

      Єрмак підтвердив, що Володимир Зеленський мав консультації з деякими європейськими лідерами і всі необхідні процедури, на яких наполягала нідерландська сторона щодо Цемаха, були реалізовані. Однак жодних імен політик не назвав через домовленість.

      За словами Андрія Єрмака, вся інформація, що Володимир Цемах є дуже важливим свідком походить зі ЗМІ. Помічник Зеленського не думає, що звільнення Цемаха стане причиною перегляду стосунків України з країнами-партнерами.

      Чи є він важливим свідком, чи не є, це доведе суд. Тоді ми будемо розуміти, чи він справді був важливим. Мені відомо, і Росія, і Нідерланди є учасниками багатьох міжнародних договорів, конвенцій, які передбачають надання допомоги, участь у слідстві тощо,
      – сказав Єрмак.

      І нідерландські слідчі, і президент Володимир Зеленський підтвердили той факт, що перед видачею головного свідка у справі катастрофи MH17  Володимира Цемаха допитали.

      Цікаво: Володимир Цемах: що відомо про нього та скандал за його участю

      Важливо! 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими у форматі "35 на 35". До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії українців та 24 моряків, яких РФ захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

      Хто такий Цемах і чому навколо нього такий ажіотаж?Він є головним свідком української прокуратури у справі про збиття рейсу МН17. З 2014 року Володимир Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року було зафіксоване пересування російського БУКа, з якого збили малайзійський Boeing.

      Цемах дав інтерв'ю російським пропагандистам, в якому розповів про збиття у 2014 році малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 над Донбасом. За його словами, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки.

      Чоловік казав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Останні миті на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак.

      7 вересня Цемаха та ще 34-х утримуваних в Україні осіб передали Росії. 

      боїнг мн17 баканов цемах
      Усе, що відомо про катастрофу рейсу MH17 / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Танці з зірками 2019: всі учасники третього сезону популярного шоу
      сьогодні
      23936
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Обмін полоненими Україна – Росія Володимир Цемах Володимир Путін Новини Росії MH17
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Neu Zürcher Zeitung: Сепаратизм православної церкви в Україні знайшов послідовників на Балканах
      сьогодні , 10:21 Neu Zürcher Zeitung: Сепаратизм православної церкви в Україні знайшов послідовників на Балканах
      Борис Немировський 615
      Россия использует международные площадки для распространения своей лжи
      сьогодні , 08:40 Россия использует международные площадки для распространения своей лжи
      Злой Одессит 742
      Як вибрати пральну машину: важливі поради на що треба звертати увагу
      сьогодні , 08:30 Як вибрати пральну машину: важливі поради на що треба звертати увагу
      1063
      Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 8 вересня
      сьогодні , 07:10 Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 8 вересня
      2058
      Кілер Путіна у Берліні, хто стоїть за міністрами та звільнення Цемаха: блоги тижня
      8 вересня , 22:00 Кілер Путіна у Берліні, хто стоїть за міністрами та звільнення Цемаха: блоги тижня
      Блоги тижня 2934
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук