Бажання Росії отримати Цемаха підтверджує її причетність до MH17, – Баканов

Через питання звільнення Володимира Цемаха, який є фігурантом у справі у справі збиття рейсу MH17 над Донбасом, міг зірватися обмін між Україною і Росією.

Про це після прильоту українських полонених заявив голова СБУ Іван Баканов у коментарі "Інтерфаксу". І запевнив, що проросійського бойовика допитали перед обміном.

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"Матеріали долучені до справи. Іншу інформацію я не маю права розголошувати. Можу лише погодитися з думкою експертів, що вимога Москви включити Цемаха в свої списки є черговим підтвердженням причетності РФ до краху МН17", – сказав Іван Баканов.

Голова СБУ додав, що вони докладуть надзусилля, щоб винних покарали.

Рішення не було спонтанним, а добре виваженим з боку президента, оскільки відсутність Цемаха у списку на обмін автоматично передбачала припинення переговорів з Росією. До речі, як і відсутність прямого авіакоридору з Москви,

– розповів керівник спецслужби.

Він підкреслив, що Україна як держава демонструє всьому світу, що рятує своїх громадян за прикладом найсильніших демократій світу – США й Ізраїлю.

"Адже життя громадянина безцінне", – підсумував Баканов.

Про те, що Володимира Цемаха допитали перед відправленням до Росії повідомляв і президент Володимир Зеленський.

Як полонені повернулися в Україну?Вранці 7 вересня з СІЗО "Лефортово" виїхали три автобуси, в яких були військовополонені моряки та інші незаконно ув'язнені в Росії українці. Їх до аеропорту "Внуково" супроводжував довгий поліцейський кортеж.



Близько 13 години літак з державною символікою України вилетів з "Внуково" і близько 14 приземлився в "Борисполі". На його борту перебувають 35 полонених українців, які повернулися на батьківщину.



Усіх їх обміняли на ув'язнених в Україні росіян та проросійсько налаштованих осіб. Серед них – керівник "РИА Новости Україна" Кирил Вишинський та фігурант справи МН17 Володимир Цемах.

Як Цемах може бути причетним до справи про збиття MH17?

Київський апеляційний суд відпустив Володимира Цемаха під особисте зобов'язання. Він є головним свідком української прокуратури у справі про збиття рейсу МН17. Відпустили його попри зацікавлення ним з боку голландських слідчих.

З 2014 року Володимир Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року було зафіксоване пересування російського БУКа, з якого збили малайзійський "Боїнг".

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Цемах дав інтерв'ю російським пропагандистам, в якому розповів про збиття у 2014 році малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 над Донбасом. За його словами, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. Чоловік казав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Останні миті на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак.

Володимира Цемаха вивезли українські силовики з окупованого Сніжного наприкінці червня. Операція була секретна, її проводили глибоко в тилу ворога. Суд арештував його на 2 місяці, а 3 вересня продовжив термін арешту ще на 2 .

Відео: Цемах розповідає про збиття MH17



Усе, що відомо про катастрофу рейсу MH17 / Інфографіка 24 каналу