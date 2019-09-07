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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Ймовірно, це початок обміну: з СІЗО Москви виїхали два автобуси – фото, відео

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      З СІЗО "Лефортово" виїхали два автобуси у супроводі поліції
      З СІЗО "Лефортово" виїхали два автобуси у супроводі поліції / Фото з Тwitter

      З московського СІЗО "Лефортово", де утримують українських бранців, виїхали два автобуси у супроводі поліцейського кортежу. Хто саме перебуває в автобусах – наразі невідомо. Проте, є інформація, що це початок обміну полоненими між Україною та Росією.

      Журналісти, які перебувають під "Лефотово", пишуть, що автобуси поїхали в сторону міжнародного аеропорту "Внуково".

      Важливо: Повернення полонених українців: що наразі відомо

      Поліцейський кортеж складався з 6 автомобілів, які супроводжують 2 великі пасажирські автобуси.


      Два автобуси виїхали з "Лефортово" до аеропорту / фото Vasily Maximov

      У "Лефортово" утримують таких українських політв’язнів: Романа Сущенка, Володимира Балуха, Олександра Кольченка, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, Павла Гриба, Артура Панова, Олексія Сизоновича та 24-х полонених на Азові моряків.

      За неофіційними даними, саме сьогодні, 7 вересня має відбутися великий обмін полоненими між Україною та Росією. Зокрема, близько 9 години ранку з аеропорту "Внуково" та українського "Борисполя" одночасно мають вилетіти президентські спецборти з полоненими: російський ТУ-204 (RA-64058) і український АН-148 (UR-UKR). 

       

       

       

       

       

      Що відомо про обмін полоненими між Україною та Росією? Повернення українців з російського полону очікували наприкінці літа. Так, вранці 30 серпня до аеропорту "Київ" (Жуляни) з'їхалося багато журналістів та родичі захоплених Росією українських моряків. Проте, полонені так і не повернулися.

      Найімовірніше, Україна та Росія проведуть обмін у форматі "33 на 33". Так, додому з російського полону можуть повернутися 24 українські моряки, а також низка незаконно обвинувачених українців – Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк і Володимир Балух.

      Окрім того, водночас масштабний обмін анонсував і російський президент Володимир Путін – після того, як український суд відпустив фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Українські моряки в полоні Українці в полоні РФ Обмін полоненими
      Джерело: 24 канал
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