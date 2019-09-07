Ймовірно, це початок обміну: з СІЗО Москви виїхали два автобуси – фото, відео

З московського СІЗО "Лефортово", де утримують українських бранців, виїхали два автобуси у супроводі поліцейського кортежу. Хто саме перебуває в автобусах – наразі невідомо. Проте, є інформація, що це початок обміну полоненими між Україною та Росією.

Журналісти, які перебувають під "Лефотово", пишуть, що автобуси поїхали в сторону міжнародного аеропорту "Внуково".

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Поліцейський кортеж складався з 6 автомобілів, які супроводжують 2 великі пасажирські автобуси.



Два автобуси виїхали з "Лефортово" до аеропорту / фото Vasily Maximov

У "Лефортово" утримують таких українських політв’язнів: Романа Сущенка, Володимира Балуха, Олександра Кольченка, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, Павла Гриба, Артура Панова, Олексія Сизоновича та 24-х полонених на Азові моряків.

За неофіційними даними, саме сьогодні, 7 вересня має відбутися великий обмін полоненими між Україною та Росією. Зокрема, близько 9 години ранку з аеропорту "Внуково" та українського "Борисполя" одночасно мають вилетіти президентські спецборти з полоненими: російський ТУ-204 (RA-64058) і український АН-148 (UR-UKR).

В 6.39 утра к воротам Лефортова подъехал ещё один автобус в сопровождении кортежа полицейских машин. pic.twitter.com/ogwbzZgvtZ — VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) September 7, 2019

З московського СІЗО “Лефортово” виїхали два автобуси у супроводі поліцейського кортежу, передає наша журналістка з місця подій pic.twitter.com/PgGaf6tQu5 — hromadske (@HromadskeUA) September 7, 2019

Из СИЗО «Лефортово» выехали два автобуса, предположительно, с украинскими военными, об освобождении которых вели переговоры Москва и Киев.



Предстоящее освобождение в ходе выступления на Восточном экономическом форуме анонсировал президент России Владимир Путин pic.twitter.com/CJpaf3bfMD — RT на русском (@RT_russian) September 7, 2019

Що відомо про обмін полоненими між Україною та Росією? Повернення українців з російського полону очікували наприкінці літа. Так, вранці 30 серпня до аеропорту "Київ" (Жуляни) з'їхалося багато журналістів та родичі захоплених Росією українських моряків. Проте, полонені так і не повернулися.



Найімовірніше, Україна та Росія проведуть обмін у форматі "33 на 33". Так, додому з російського полону можуть повернутися 24 українські моряки, а також низка незаконно обвинувачених українців – Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк і Володимир Балух.



Окрім того, водночас масштабний обмін анонсував і російський президент Володимир Путін – після того, як український суд відпустив фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.