Автобусы с украинскими моряками выехали из СИЗО "Лефортово": фото, видео

Из московского СИЗО "Лефортово", где содержат украинских пленников, выехали два автобуса в сопровождении полицейского кортежа. По предварительной информации, там находятся моряки. Скорее всего, начался обмен пленными между Украиной и Россией.

Журналисты, которые находятся под "Лефотово", пишут, что автобусы поехали в сторону международного аэропорта "Внуково".

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Адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что в автобусах находятся пленненные на Азове моряки.

Полицейский кортеж состоял из 6 автомобилей, которые сопровождают 2 больших пассажирских автобуса.



Два автобуса выехали из "Лефортово" в аэропорт / фото Vasily Maximov

В "Лефортово" содержат таких украинских политзаключенных: Романа Сущенко, Владимира Балуха, Александра Кольченко, Николая Карпюка, Станислава Клиха, Павла Гриба, Артура Панова, Алексея Сизоновича и 24-х плененных на Азове моряков.

По неофициальным данным, именно сегодня, 7 сентября должен состояться большой обмен пленными между Украиной и Россией.

В частности, около 9 часов утра из аэропорта "Внуково" и украинского "Борисполя" одновременно должны вылететь президентские спецборты с пленными: русский ТУ-204 (RA-64058) и украинский Ан-148 (UR-UKR).

Во "Внуково" уже якобы приземлился самолет с ливреями в виде украинского флага. Именно к нему подъехали автобусы, которые покинули "Лефортово".

В 6.39 утра к воротам Лефортова подъехал ещё один автобус в сопровождении кортежа полицейских машин. pic.twitter.com/ogwbzZgvtZ — VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) September 7, 2019

З московського СІЗО “Лефортово” виїхали два автобуси у супроводі поліцейського кортежу, передає наша журналістка з місця подій pic.twitter.com/PgGaf6tQu5 — hromadske (@HromadskeUA) September 7, 2019

Из СИЗО «Лефортово» выехали два автобуса, предположительно, с украинскими военными, об освобождении которых вели переговоры Москва и Киев.



Предстоящее освобождение в ходе выступления на Восточном экономическом форуме анонсировал президент России Владимир Путин pic.twitter.com/CJpaf3bfMD — RT на русском (@RT_russian) September 7, 2019

Что известно об обмене пленными между Украиной и Россией?Возвращение украинцев из русского плена ожидали в конце лета. Да, утром 30 августа в аэропорт "Киев" (Жуляны) съехалось много журналистов и родственников захваченных Россией украинских моряков. Однако, пленные так и не вернулись.



Скорее всего, Украина и Россия проведут обмен в формате "33 на 33". Да, домой из русского плена могут вернуться 24 украинских моряка, а также ряд незаконно обвиняемых украинцев – Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк и Владимир Балух.



Кроме того, одновременно масштабный обмен анонсировал и российский президент Владимир Путин – после того, как украинский суд отпустил фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.