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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Автобусы с украинскими моряками выехали из СИЗО "Лефортово": фото, видео

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      Из СИЗО "Лефортово" выехали два автобуса в сопровождении полиции
      Из СИЗО "Лефортово" выехали два автобуса в сопровождении полиции / Фото с Тwitter

      Из московского СИЗО "Лефортово", где содержат украинских пленников, выехали два автобуса в сопровождении полицейского кортежа. По предварительной информации, там находятся моряки. Скорее всего, начался обмен пленными между Украиной и Россией.

      Журналисты, которые находятся под "Лефотово", пишут, что автобусы поехали в сторону международного аэропорта "Внуково".

      Важно: Возвращение пленных украинцев: что сейчас известно

      Адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что в автобусах находятся пленненные на Азове моряки.

      Полицейский кортеж состоял из 6 автомобилей, которые сопровождают 2 больших пассажирских автобуса.


      Два автобуса выехали из "Лефортово" в аэропорт / фото Vasily Maximov

      В "Лефортово" содержат таких украинских политзаключенных: Романа Сущенко, Владимира Балуха, Александра Кольченко, Николая Карпюка, Станислава Клиха, Павла Гриба, Артура Панова, Алексея Сизоновича и 24-х плененных на Азове моряков.

      По неофициальным данным, именно сегодня, 7 сентября должен состояться большой обмен пленными между Украиной и Россией.

      В частности, около 9 часов утра из аэропорта "Внуково" и украинского "Борисполя" одновременно должны вылететь президентские спецборты с пленными: русский ТУ-204 (RA-64058) и украинский Ан-148 (UR-UKR).

      Во "Внуково" уже якобы приземлился самолет с ливреями в виде украинского флага. Именно к нему подъехали автобусы, которые покинули "Лефортово".

       

       

       

       

       

      Что известно об обмене пленными между Украиной и Россией?Возвращение украинцев из русского плена ожидали в конце лета. Да, утром 30 августа в аэропорт "Киев" (Жуляны) съехалось много журналистов и родственников захваченных Россией украинских моряков. Однако, пленные так и не вернулись.

      Скорее всего, Украина и Россия проведут обмен в формате "33 на 33". Да, домой из русского плена могут вернуться 24 украинских моряка, а также ряд незаконно обвиняемых украинцев – Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк и Владимир Балух.

      Кроме того, одновременно масштабный обмен анонсировал и российский президент Владимир Путин после того, как украинский суд отпустил фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Обмен пленными Украинцы в плену РФ Украинские моряки в плену Новости России
      Источник: 24 канал
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