Желание России получить Цемаха подтверждает ее причастность к MH17, – Баканов

Из-за вопроса освобождения Владимира Цемаха, который является фигурантом в деле сбития самолета рейса MH17 над Донбассом, мог сорваться обмен между Украиной и Россией.

Об этом после прилета украинцев пленных заявил глава СБУ Иван Баканов в комментарии "Интерфаксу". И заверил, что боевика допросили перед передачей.

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"Материалы приобщены к делу. Другую информацию я не имею права разглашать. Могу лишь согласиться с мнением экспертов, что требование Москвы включить Цемаха в свои списки является очередным подтверждением причастности РФ к крушению МН17", – сказал Иван Баканов.

Глава СБУ добавил, что они приложат сверхусилия, чтобы виновных наказали.

Решение не было спонтанным, а хорошо взвешенным со стороны президента, поскольку отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией. Кстати, как и отсутствие прямого авиакоридора из Москвы,

– рассказал руководитель спецслужбы.

Он подчеркнул, что Украина как государство, во-первых, демонстрирует всему миру, что спасает своих граждан по примеру самых сильных демократий мира – США и Израиля.

"Ведь жизнь гражданина бесценна", – подытожил Баканов.

О том, что Владимира Цемаха допросили перед отправлением в Россию, сообщал и президент Владимир Зеленский.

Как пленные вернулись в Украину? Утром 7 сентября из СИЗО "Лефортово" выехали три автобуса, в которых были военнопленные моряки и другие незаконно осужденные в России украинцы. Их в аэропорт "Внуково" сопровождал длинный полицейский кортеж.



Около 13 часов самолет с государственной символикой Украины вылетел из "Внуково" и около 14 приземлился в "Борисполе". На его борту находятся 35 пленных украинцев, вернувшихся на родину.



Всех их обменяли на заключенных в Украине россиян и пророссийски настроенных украинцев. Среди них – руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и фигурант дела МН17 Владимир Цемах.

Как Цемах может быть причастен к делу о сбитии MH17?

Киевский апелляционный суд отпустил Владимира Цемаха под личное обязательство. Он является главным свидетелем украинской прокуратуры в деле о сбитии рейса МН17. Отпустили его, несмотря на интерес к нему со стороны голландских следователей.

С 2014 года Владимир Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Именно в этом городе в июле 2014 года было зафиксировано передвижения российского БУКа, из которого сбили малайзийский "Боинг".

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Цемах дал интервью российским пропагандистам, в котором рассказал о сбитии в 2014 году малайзийского Boeing-777 рейса MH17 над Донбассом. По его словам, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. Мужчина говорил и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Последние мгновения на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", из которого и был сбит самолет.

Владимира Цемаха вывезли украинские силовики из оккупированного Снежного в конце июня. Операция была секретная, ее проводили глубоко в тылу врага. Суд арестовал его на 2 месяца, а 3 сентября продлил срок ареста еще на 2.

Видео: Цемах рассказывает о сбитии MH17



Все, что известно о крушении рейса MH17 / Инфографика 24 канала