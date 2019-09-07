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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Желание России получить Цемаха подтверждает ее причастность к MH17, – Баканов

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      Иван Баканов об обмене пленными
      Иван Баканов об обмене пленными / 24 канал

      Из-за вопроса освобождения Владимира Цемаха, который является фигурантом в деле сбития самолета рейса MH17 над Донбассом, мог сорваться обмен между Украиной и Россией.

      Об этом после прилета украинцев пленных заявил глава СБУ Иван Баканов в комментарии "Интерфаксу". И заверил, что боевика допросили перед передачей.

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      "Материалы приобщены к делу. Другую информацию я не имею права разглашать. Могу лишь согласиться с мнением экспертов, что требование Москвы включить Цемаха в свои списки является очередным подтверждением причастности РФ к крушению МН17", – сказал Иван Баканов.

      Глава СБУ добавил, что они приложат сверхусилия, чтобы виновных наказали.

      Решение не было спонтанным, а хорошо взвешенным со стороны президента, поскольку отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией. Кстати, как и отсутствие прямого авиакоридора из Москвы,
      – рассказал руководитель спецслужбы.

      Он подчеркнул, что Украина как государство, во-первых, демонстрирует всему миру, что спасает своих граждан по примеру самых сильных демократий мира – США и Израиля.

      "Ведь жизнь гражданина бесценна", – подытожил Баканов.

      О том, что Владимира Цемаха допросили перед отправлением в Россию, сообщал и президент Владимир Зеленский.

      Как пленные вернулись в Украину? Утром 7 сентября из СИЗО "Лефортово" выехали три автобуса, в которых были военнопленные моряки и другие незаконно осужденные в России украинцы. Их в аэропорт "Внуково" сопровождал длинный полицейский кортеж.

      Около 13 часов самолет с государственной символикой Украины вылетел из "Внуково" и около 14 приземлился в "Борисполе". На его борту находятся 35 пленных украинцев, вернувшихся на родину.

      Всех их обменяли на заключенных в Украине россиян и пророссийски настроенных украинцев. Среди них – руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и фигурант дела МН17 Владимир Цемах.

      Как Цемах может быть причастен к делу о сбитии MH17?

      Киевский апелляционный суд отпустил Владимира Цемаха под личное обязательство. Он является главным свидетелем украинской прокуратуры в деле о сбитии рейса МН17. Отпустили его, несмотря на интерес к нему со стороны голландских следователей.

      С 2014 года Владимир Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Именно в этом городе в июле 2014 года было зафиксировано передвижения российского БУКа, из которого сбили малайзийский "Боинг".

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      Цемах дал интервью российским пропагандистам, в котором рассказал о сбитии в 2014 году малайзийского Boeing-777 рейса MH17 над Донбассом. По его словам, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. Мужчина говорил и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Последние мгновения на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", из которого и был сбит самолет.

      Владимира Цемаха вывезли украинские силовики из оккупированного Снежного в конце июня. Операция была секретная, ее проводили глубоко в тылу врага. Суд арестовал его на 2 месяца, а 3 сентября продлил срок ареста еще на 2.

      Видео: Цемах рассказывает о сбитии MH17

      боїнг мн17 баканов цемах
      Все, что известно о крушении рейса MH17 / Инфографика 24 канала

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      Теги: Обмен пленными Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ Владимир Цемах MH17 Иван Баканов
      Источник: 24 канал
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