Путин требовал Цемаха с самого начала переговоров об обмене

Фигуранта дела о сбитии малазийского рейса MH17 Владимира Цемаха обменяли в формате "35 на 35" 7 сентября. У Зеленского говорят, что фамилия Цемаха было с самого начала переговоров.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал помощник президента Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленными и летал за освобожденными украинцами в Москву.

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Ермак подтвердил, что Владимир Зеленский имел консультации с некоторыми европейскими лидерами и все необходимые процедуры, на которых настаивала нидерландская сторона по Цемаху, были реализованы. Однако никаких имен политик не назвал из-за договоренности.

По словам Андрея Ермака, вся информация, что Владимир Цемах является очень важным свидетелем, идет из СМИ. Помощник Зеленского не думает, что освобождение Цемаха станет причиной пересмотра отношений Украины со странами-партнерами.

Является ли он важным свидетелем, не является, это докажет суд. Тогда мы будем понимать, действительно ли он был важным. Мне известно, что и Россия, и Нидерланды являются участниками многих международных договоров, конвенций, предусматривающих оказание помощи, участие в следствии и тому подобное,

– сказал Ермак.

И нидерландские следователи, и президент Владимир Зеленский подтвердили тот факт, что перед выдачей главного свидетеля по делу крушения MH17 Владимира Цемаха допросили.

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Важно! 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен пленными в формате "35 на 35". В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России украинцев и 24 моряков, которых РФ захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Кто такой Цемах и почему вокруг него такой ажиотаж?Он является главным свидетелем украинской прокуратуры в деле о сбитии рейса МН17. С 2014 года Владимир Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Именно в этом городе в июле 2014 года было зафиксировано передвижение российского БУКа, из которого сбили малайзийский Boeing.



Цемах дал интервью российским пропагандистам, в котором рассказал о сбитии в 2014 году малайзийского Boeing-777 рейса MH17 над Донбассом. По его словам, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты.



Мужчина говорил и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Последние мгновения на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", из которого и был сбит самолет.



7 сентября Цемаха и еще 34-х задержанных в Украине лиц передали России.



Все, что известно о крушении рейса MH17 / Инфографика 24 канала