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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Россия обязана предоставить доступ следствию к Цемаху, – ПАСЕ

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      Россия обязана предоставить доступ следствию к Цемаху, – ПАСЕ
      Россия обязана предоставить доступ следствию к Цемаху, – ПАСЕ / bbc.com

      В Парламентской ассамблее Совета Европы заявили, что Россия должна предоставить доступ нидерландским следователям в расследовании дела о Владимире Цемахе, которого подозревают в сбитии малайзийского боинга МН17 и которого недавно передали РФ в обмен на украинских пленных.

      В ПАСЕ подчеркнули, что Россия является членом Совета Европы, поэтому она юридически обязана бороться с безнаказанностью.

      Важно! Путин требовал Цемаха с самого начала переговоров об обмене

      Глава комитета ПАСЕ по правосудию и правам человека Турхильдур Сунны Эварсдоттир подчеркнула, что тот факт, что Цемах теперь в России не повод прятать его от следователей.

      Она также выразила радость касательно обмена пленными между Украиной и РФ, но в то же время настаивает, что Владимир Цемах, который был включен в список на обмен по требованию России, все равно должен оставаться в доступности властей Нидерландов, которые расследует дело.

      Я хотела бы добавить, что в начале октября комитет, который я возглавляю, назначит докладчика, в полномочия которого будет входить оценка прогресса, достигнутого в расследовании этой трагедии и привлечения виновных к ответственности,
      – сообщила Турхильдур.

      Отметим, что после освобождения Владимира Цемаха апелляционным судом Киева, тот отправился в Москву в рамках обмена пленными. Перед обменом главного свидетеля по делу катастрофы MH17 Владимира Цемаха допросили.

      Важно! 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен пленными в формате "35 на 35". В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России украинцев и 24 моряка, которых РФ захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

      Кто такой Цемах и почему вокруг него такой ажиотаж?Он является главным свидетелем украинской прокуратуры в деле о сбитии рейса МН17. С 2014 года Владимир Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Именно в этом городе в июле 2014 года было зафиксировано передвижение российского БУКа, из которого сбили малайзийский Boeing.

      Цемах дал интервью российским пропагандистам, в котором рассказал о сбитии в 2014 году малайзийского Boeing-777 рейса MH17 над Донбассом. По его словам, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты.

      Мужчина говорил и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Последние мгновения на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", из которого и был сбит самолет.

      боїнг мн17 баканов цемах
      Все, что известно о крушении рейса MH17 / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Обмен пленными Владимир Цемах ПАСЕ
      Источник: 24 канал
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