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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА

      Полозов про Цемаха: Буває, свідки вмирають до трибуналу, але їхні свідчення – ні

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      Цемах – свідок у справі MH17 та один з учасників обміну 7 вересня
      Цемах – свідок у справі MH17 та один з учасників обміну 7 вересня / gordonua.com

      Якщо свідчення Володимира Цемаха щодо справи збитого літака MH17 в Україні отримали, їх зможуть використати під час судового процесу. Навіть якщо сам свідок загине чи загубиться.

      Про це розповів адвокат кількох українських бранців Кремля Микола Полозов у ефірі "Радіо НВ".

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      Свідчення Цемаха

      На думку Полозова, Цемах може відмовитися свідчити у суді. Утім, це буде виглядати безглуздо, адже суд вже матиме докази, отримані в Україні.

      Бувають такі обставини, коли свідки помирають до трибуналу. Або їдуть кудись, губляться. Але їхні покази, отримані відповідно до процедури, враховують разом із іншими доказами,
      – наголосив адвокат.

      Звісно, Цемах у Росії може дати інші свідчення. Та до більш пізніх його слів ставитися будуть критично під час судового процесу.

      Видача Цемаха Нідерландам

      Нідерланди можуть вимагати у Росії екстрадицій Цемаха та мають шанс на втілення вимоги, вважає Полозов.

      Росія потенційно може видати Нідерландам Цемаха, бо він не є громадянином Росії. А будуть вони видавати чи ні – це вже питання політичної волі,
      – пояснив юрист.

      Зауважимо, що Цемаха віддали Росії 7 вересня, коли відбувся обмін полоненими у форматі "35 на 35". Тоді до України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії українців та 24 моряків, яких РФ захопила в районі Керченської протоки у 2018 році.

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      Чому навколо Цемаха такий ажіотаж?Він є головним свідком української прокуратури у справі про збиття рейсу МН17. З 2014 року Володимир Цемах командував "окремою ротою протиповітряної оборони" Сніжного. Саме там у липні 2014 року зафіксували пересування російського комплексу БУК, з якого збили малайзійський Boeing.

      Цемах дав інтерв'ю російським пропагандистам, в якому розповів про збиття літака рейсу MH17 над Донбасом. За його словами, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. Чоловік казав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Останні миті на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук".

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      Теги: Новини України Обмін полоненими Новини Росії MH17 Володимир Цемах Нідерланди
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