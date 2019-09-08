Україна відтягувала передачу Цемаха, щоб його допитали у справі MH17 – МЗС Нідерландів

Українська влада зволікала з передачею бойовика так званої "ДНР" Володимира Цемаха, аби його могли допитати слідчі у справі про збиття літака MH17. Слідчі допитали Цемаха перед передачею його до РФ.

Про це міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок написав у листі до парламенту Нідерландів, повідомляє "Укрінформ".

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Влада України пообіцяла відкласти обмін на деякий час, щоб забезпечити можливість допитати Цемаха. Ми це зробили,

– написав Блок.

Дипломат наголосив, що Нідерланди кілька разів проводили перемовини з українською стороною на найвищому рівні, намагаючись не допустити передачі Цемаха. Однак Росія наполягала на його передачі.

Зокрема Путін відмовлявся проводити будь-які обміни без прізвища Цемаха у списку. Блок додав, що уряд Нідерландів наголосив на обов'язковості Росії співпрацювати на підставі резолюції Ради Безпеки ООН 2166.

Важливо! Прокуратура Нідерландів вимагає у Росії видати Цемаха, як важливого свідка у справі про збиття над Донбасом малайзійського літака MH-17. У прокуратурі зазначають, що саме Цемах командував підрозділом так званої "ДНР" та доклав руку до переховування ракетної установки "Бук".

Цемах є людиною, що становить серйозний інтерес для розслідування справи MH17, і ми хотіли б, щоб він був доступний, щоб ми могли ставити йому питання,

– зазначив прес-секретар прокуратури Брехт ван де Мосдейк.

Він додав, що, поки Цемах перебував в Україні, він був доступним. Тепер же існують серйозні сумніви, щодо можливості контактувати з ним.

Як Цемах може бути причетним до справи про збиття MH17?

Київський апеляційний суд відпустив Володимира Цемаха під особисте зобов'язання. Він є головним свідком української прокуратури у справі про збиття рейсу МН17. Відпустили його попри зацікавлення ним з боку голландських слідчих.

З 2014 року Володимир Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року було зафіксоване пересування російського БУКа, з якого збили малайзійський "Боїнг".

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Цемах дав інтерв'ю російським пропагандистам, в якому розповів про збиття у 2014 році малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 над Донбасом. За його словами, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. Чоловік казав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Останні миті на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак.

Володимира Цемаха вивезли українські силовики з окупованого Сніжного наприкінці червня. Операція була секретна, її проводили глибоко в тилу ворога. Суд арештував його на 2 місяці, а 3 вересня продовжив термін арешту ще на 2 .

Відео: Цемах розповідає про збиття MH17



Усе, що відомо про катастрофу рейсу MH17 / Інфографіка 24 каналу