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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Украина оттягивала передачу Цемаха, чтобы его допросили по делу MH17 – МИД Нидерландов

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      Владимир Цемах
      Владимир Цемах / Фото из открытых источников

      Украинская власть медлила с передачей боевика так называемой "ДНР" Владимира Цемах, чтобы его могли допросить следователи по делу о сбивания самолета MH17. Следователи допросили Цемах перед передачей его в РФ.

      Об этом министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок написал в письме в парламент Нидерландов, сообщает "Укринформ".

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      Власти Украины пообещала отложить обмен на некоторое время, чтобы обеспечить возможность допросить Цемах. Мы это сделали,
      – написал Блок.

      Дипломат подчеркнул, что Нидерланды несколько раз проводили переговоры с украинской стороной на высшем уровне, стараясь не допустить передачи Цемах. Однако Россия настаивала на его передачи.

      В частности Путин отказывался проводить любые обмены без фамилии Цемах в списке. Блок добавил, что правительство Нидерландов отметило обязательность России сотрудничать на основании резолюции Совета Безопасности ООН 2166.

      Важно! Прокуратура Нидерландов требует в России выдать Цемаха, как важного свидетеля по делу о сбивании над Донбассом малайзийского самолета MH17. В прокуратуре отмечают, что именно Цемах командовал подразделением так называемой "ДНР" и приложил руку к укрытию ракетной установки "Бук".

      Цемах является человеком, который представляет серьезный интерес для расследования дела MH17, и мы хотели бы, чтобы он был доступен, чтобы мы могли задавать ему вопросы,
      – отметил пресс-секретарь прокуратуры Брехт ван де Мосдейк.

      Он добавил, что, пока Цемах находился в Украине, он был доступным. Теперь же существуют серьезные сомнения относительно возможности контактировать с ним.

      Как Цемах может быть причастен к делу о сбитии MH17?

      Киевский апелляционный суд отпустил Владимира Цемаха под личное обязательство. Он является главным свидетелем украинской прокуратуры в деле о сбитии рейса МН17. Отпустили его, несмотря на интерес к нему со стороны голландских следователей.

      С 2014 года Владимир Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Именно в этом городе в июле 2014 года было зафиксировано передвижения российского БУКа, из которого сбили малайзийский "Боинг".

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      Цемах дал интервью российским пропагандистам, в котором рассказал о сбитии в 2014 году малайзийского Boeing-777 рейса MH17 над Донбассом. По его словам, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. Мужчина говорил и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Последние мгновения на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", из которого и был сбит самолет.

      Владимира Цемаха вывезли украинские силовики из оккупированного Снежного в конце июня. Операция была секретная, ее проводили глубоко в тылу врага. Суд арестовал его на 2 месяца, а 3 сентября продлил срок ареста еще на 2.

      Видео: Цемах рассказывает о сбитии MH17

       

      Все, что известно о крушении рейса MH17 / Инфографика 24 канала

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      Теги: Нидерланды Владимир Цемах Новости Украины Новости политики MH17 Владимир Путин Новости России
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