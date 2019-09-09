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      У Росії заперечують, що Нідерланди зверталися з проханням видати Цемаха

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      Володимир Цемах
      Володимир Цемах / Фото з відкритих джерел

      Посольство Росії у Нідерландах заявило, що не отримувало жодних вимог про екстрадицію фігуранта справи про збиття малазійського рейсу MH17 Володимира Цемаха.

      Про це Російське посольство у Нідерландах повідомило у своєму твітері.

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      Звернення від нідерландської сторони з питання про видачу В. Цемаха до посольства не надходило,
      – йдеться в повідомленні.

      Раніше повідомлялося, що генеральний прокурор Нідерландів просить Росію передати підозрюваного у справі МН17 Цемаха.

      До слова, міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок у листі до парламенту Нідерландів написав, що влада України зволікала з передачею бойовика так званої "ДНР" Володимира Цемаха, аби його могли допитати слідчі у справі про збиття літака MH17, що вони й зробили перед передачею його до РФ.

      7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими у форматі "35 на 35". До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії українців та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року. Серед тих, кого видала Україна, – проросійський бойовик Володимир Цемах, який є свідком у справі збиття літака рейсу МН17.

      Що відомо про причетність Цемаха до збитого літака?З 2014 року Володимир Цемах як проросійський бойовик командував окремою ротою протиповітряної "оборони" Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року зафіксували пересування російського комплексу БУК, з якого збили малайзійський літак.

      Цемах дав інтерв'ю російським пропагандистам, в якому розповів про збиття у 2014 році Boeing-777 над Донбасом. За його словами, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. Натомість влучили у пасажирський, загинули 298 людей.

      Тоді ж чоловік казав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Останні миті на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак.

      Володимира Цемаха вивезли українські правоохоронці з окупованого Сніжного наприкінці червня. Операція була секретна й у глибокому тилу ворога. Потім український суд арештував Цемаха, та перед обміном – звільнив під особисте зобов'язання.


      Головне про збитий літак рейсу MH17 / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Володимир Цемах Нідерланди MH17
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