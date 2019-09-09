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      В России отрицают, что Нидерланды обращались с просьбой выдать Цемаха

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      Владимир Цемах
      Владимир Цемах / Фото из открытых источников

      Посольство России в Нидерландах заявило, что не получало никаких требований об экстрадиции фигуранта дела о сбивания малазийского рейса MH17 Владимира Цемах.

      Об этом Российское посольство в Нидерландах сообщил в своем твиттере.

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      Обращение от нидерландской стороны по вопросу о выдаче В. Цемах в посольство не поступало,
      – говорится в сообщении.

      Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Нидерландов просит Россию передать подозреваемого по делу МН17 Цемаха.

      К слову, министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в письме в парламент страны написал, что власти Украины медлили с передачей боевика так называемой "ДНР" Владимира Цемаха, чтобы его могли допросить следователи по делу о сбивания самолета MH17, что они и сделали перед передачей его в РФ.

      7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен пленными в формате "35 на 35". В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России украинский и 24 моряков, Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Среди тех, кого выдала Украине, – пророссийский боевик Владимир Цемах, который является свидетелем по делу сбивания самолета рейса МН17.

      Что известно о причастности Цемаха к сбитому самолету?С 2014 года Владимир Цемах как пророссийский боевик командовал отдельной ротой противовоздушной "обороны" Снежного. Именно в этом городе в июле 2014 года зафиксировали передвижение российского комплекса БУК, из которого сбили малайзийский самолет.

      Цемах дал интервью российским пропагандистам, в котором рассказал о сбитии в 2014 году Boeing-777 над Донбассом. По его словам, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. Вместо этого попали в пассажирский, погибли 298 человек.

      Тогда же мужчина говорил и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Последние мгновения на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", из которого и был сбит самолет.

      Владимира Цемаха вывезли украинские правоохранители из оккупированного Снежного в конце июня. Операция была секретна и в глубоком тылу врага. Затем украинский суд арестовал Цемаха, но перед обменом – освободил под личное обязательство.

      Главное о сбитом самолете рейса MH17 / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики MH17 Новости России Нидерланды Владимир Цемах
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