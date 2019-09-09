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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Полозов о Цемахе: бывает, свидетели умирают до трибунала, но их показания – нет

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      Цемах – свидетель по делу MH17 и один из участников обмена 7 сентября
      Цемах – свидетель по делу MH17 и один из участников обмена 7 сентября / gordonua.com

      Если показания Владимира Цемаха по делу сбитого самолета MH17 в Украине получили, их смогут использовать во время судебного процесса. Даже если сам свидетель погибнет или потеряется.

      Об этом рассказал адвокат нескольких украинских пленников Кремля Николай Полозов в эфире "Радио НВ".

      Читайте также: Почему Путин согласился на обмен пленными

      Показания Цемаха

      По мнению Полозова, Цемах может отказаться свидетельствовать в суде. Впрочем, это будет выглядеть нелепо, так как суд уже будет иметь доказательства, полученные в Украине.

      Бывают такие обстоятельства, когда свидетели умирают до трибунала. Или уезжают куда-то, теряются. Но их показания, полученные в соответствии с процедурой, учитывают вместе с другими доказательствами,
      – подчеркнул адвокат.

      Конечно, Цемах в России может дать другие показания. Но к более поздним его словам относиться будут критически во время судебного процесса.

      Выдача Цемаха Нидерландам

      Нидерланды могут требовать у России экстрадиции Цемаха и имеют шанс на воплощение требования, считает Полозов.

      Россия потенциально может выдать Нидерландам Цемаха, потому что он не является гражданином России. А будут они выдавать или нет – это уже вопрос политической воли,
      – пояснил юрист.

      Заметим, что Цемаха отдали России 7 сентября, когда состоялся обмен пленными в формате "35 на 35". Тогда в Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России украинцев и 24 моряка, которых РФ захватила в районе Керченского пролива в 2018 году.

      Боїнг
      Дело об убийстве 298 людей: катастрофа MH17 / Инфографика 24 канала

      Почему вокруг Цемаха такой ажиотаж? Он является главным свидетелем украинской прокуратуры в деле о сбитии рейса МН17. С 2014 года Владимир Цемах командовал "отдельной ротой противовоздушной обороны" Снежного. Именно там в июле 2014 года зафиксировали передвижение российского комплекса БУК, из которого сбили малайзийский Boeing.

      Цемах дал интервью российским пропагандистам, в котором рассказал о сбитии самолета рейса MH17 над Донбассом. По его словам, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. Мужчина говорил и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Последние мгновения на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук".

      ВЫДАЧА ЦЕМАХА РОССИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Украины Обмен пленными Новости России Нидерланды Владимир Цемах MH17
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