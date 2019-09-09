Правительство Австралии выразило разочарование из-за выдачи Цемаха России

Правительство Австралии выразило разочарование из-за того, что Украина выдала Владимира Цемаха России в рамках обмена пленными. Министр иностранных дел государства Мэрис Пэйн напомнила, что австралийское правительство просило Украину о возможности допроса Цемаха.

Австралия признает важность для Украины обмена пленными и приветствует освобождение 35 ее граждан, отмечается в заявлении Мэрис Пэйн.

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Мы признаем страдания, которые пережили они и их семьи, и понимаем то счастье, когда они вернулись домой. Однако Австралия разочарована тем, что Владимир Цемах, связанный со сбитием MH17, был включен в список на обмен,

– отмечает глава МИД Австралии.

Она подчеркнула, что когда Цемах будет находиться в России, будет труднее обеспечить, чтобы он ответил перед законом. Это будет особенно неутешительно для семей погибших в катастрофе "Боинга".

"Австралия остается приверженной к обеспечению ответственности за сбитие MH17 и достижению справедливости для жертв и их близких. Мы еще раз призываем все страны, включая Россию, обеспечить привлечение виновных к ответственности", – отметила Мэрис Пэйн.

Кто такой Цемах и почему вокруг него такой ажиотаж?Он является главным свидетелем украинской прокуратуры в деле о сбитии рейса МН17. С 2014 года Владимир Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Именно в этом городе в июле 2014 года было зафиксировано передвижение российского БУКа, из которого сбили малайзийский Boeing.



Цемах дал интервью российским пропагандистам, в котором рассказал о сбитии в 2014 году малайзийского Boeing-777 рейса MH17 над Донбассом. По его словам, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты.



Мужчина говорил и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Последние мгновения на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", из которого и был сбит самолет.