01:46
9 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЫБОРЫ В МОСКВЕ ЛИТВА – УКРАИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Опасный Путин играет в игрушки. Подарок Лукашенку от Маска
      Вєсті Кремля
      19:47, 7 сентября
      Вести.UA. Жир: Порошенко нашел причину ходить на работу. Кличко становится королевой
      Вєсті.UA
      17:26, 7 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЫБОРЫ В МОСКВЕ ЛИТВА – УКРАИНА

      Правительство Австралии выразило разочарование из-за выдачи Цемаха России

      36 Читати новину українською
      Выдача Цемаха России усложнит расследование катастрофы МН17
      Выдача Цемаха России усложнит расследование катастрофы МН17 / bbc.com

      Правительство Австралии выразило разочарование из-за того, что Украина выдала Владимира Цемаха России в рамках обмена пленными. Министр иностранных дел государства Мэрис Пэйн напомнила, что австралийское правительство просило Украину о возможности допроса Цемаха.

      Австралия признает важность для Украины обмена пленными и приветствует освобождение 35 ее граждан, отмечается в заявлении Мэрис Пэйн.

      К слову: Путин будет разыгрывать карту обиды Нидерландов, – Луценко об увольнении Цемаха

      Мы признаем страдания, которые пережили они и их семьи, и понимаем то счастье, когда они вернулись домой. Однако Австралия разочарована тем, что Владимир Цемах, связанный со сбитием MH17, был включен в список на обмен,
       отмечает глава МИД Австралии.

      Она подчеркнула, что когда Цемах будет находиться в России, будет труднее обеспечить, чтобы он ответил перед законом. Это будет особенно неутешительно для семей погибших в катастрофе "Боинга".

      "Австралия остается приверженной к обеспечению ответственности за сбитие MH17 и достижению справедливости для жертв и их близких. Мы еще раз призываем все страны, включая Россию, обеспечить привлечение виновных к ответственности", – отметила Мэрис Пэйн.

      Кто такой Цемах и почему вокруг него такой ажиотаж?Он является главным свидетелем украинской прокуратуры в деле о сбитии рейса МН17. С 2014 года Владимир Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Именно в этом городе в июле 2014 года было зафиксировано передвижение российского БУКа, из которого сбили малайзийский Boeing.

      Цемах дал интервью российским пропагандистам, в котором рассказал о сбитии в 2014 году малайзийского Boeing-777 рейса MH17 над Донбассом. По его словам, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты.

      Мужчина говорил и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Последние мгновения на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", из которого и был сбит самолет.

      blog_ava
      Магнитные бури в сентябре: когда произойдут мощные метеоудары
      8 сентября
      9213
      Теги: Новости Украины Новости политики Обмен пленными Австралия MH17 Владимир Цемах
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кілер Путіна у Берліні, хто стоїть за міністрами та звільнення Цемаха: блоги тижня
      8 сентября , 22:00 Кілер Путіна у Берліні, хто стоїть за міністрами та звільнення Цемаха: блоги тижня
      Блоги тижня 1410
      Трогательное возвращение пленных, жуткое ДТП с детьми и неудачное бегство узников – видео недели
      8 сентября , 19:30 Трогательное возвращение пленных, жуткое ДТП с детьми и неудачное бегство узников – видео недели
      272
      Дивовижний прогноз: який вигляд матиме світ через 50 років, – Daily Mail
      8 сентября , 19:00 Дивовижний прогноз: який вигляд матиме світ через 50 років, – Daily Mail
      Світові Медіа 8063
      Сохранят ли языковые квоты и запрет на российское ТВ: интервью с министром культуры Бородянским
      8 сентября , 18:34 Сохранят ли языковые квоты и запрет на российское ТВ: интервью с министром культуры Бородянским
      Антон Голобородько 376
      Ураган "Дориан" грозит более 20 миллионам людей: последние новости
      8 сентября , 16:04 Ураган "Дориан" грозит более 20 миллионам людей: последние новости
      49010
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук