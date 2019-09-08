Путин будет разыгрывать карту образы Нидерландов, – Луценко об освобождении Цемаха

Перед тем, как отпустить Владимира Цемаха, его допросили. Выдать же соратника пророссийских боевиков Нидерландам Украина не могла – из-за положения в Конституции.

Зато голландцы могут осудить Цемаха заочно, так же, как с марта 2020 будут судить других 4 подозреваемых по делу о сбивании малайзийского Boeing. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил экс-генпрокурор Юрий Луценко.

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Конечно, карту обиды голландского общества (им же созданную) будет разыгрывать Путин и его подпевалы в Европе. Их цель – снять санкции ЕС против РФ, введенные именно после сбивания МН17.

Противодействие этому – задача высшего руководства государства и МИД,

– отметил он.

Важно! Украина выдала России главного свидетеля по делу катастрофы MH17 Владимира Цемаха в рамках обмена пленными. И нидерландские следователи, и президент Владимир Зеленский подтвердил тот факт, что перед выдачей экс-боевика допросили.

Кто такой Цемах и почему вокруг него такой ажиотаж?

Он является главным свидетелем украинской прокуратуры по делу о сбитии рейса МН17. С 2014 года Владимир Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Именно в этом городе в июле 2014 года было зафиксировано передвижение российского бука, с которого сбили малазийский Boeing.

Цемах дал интервью российским пропагандистам, в котором рассказал о сбитии в 2014 году малайзийского Boeing-777 рейса MH17 над Донбассом. По его словам, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. Мужчина говорил и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "нечто". Последние мгновения на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", с которого и был сбит самолет.

Владимира Цемаха вывезли украинские силовики из оккупированного Снежного конце июня. Операция была секретная, ее проводили глубоко в тылу врага.

7 сентября Цемаха и еще 34-х содержащихся в Украине человек передали России. Их обменяли на украинских пленников Кремля: 24-х моряков и 11-х политзаключенных. По неподтвержденной информации, российский президент Владимир Путин отказывался проводить любые обмены без фамилии Цемаха в списке.



Трагедія MH17 у цифрах/ інфографіка 24 каналу