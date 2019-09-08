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      Путін буде розігрувати карту образи Нідерландів, – Луценко про звільнення Цемаха

      1392 Читать новость на русском
      Юрій Луценко
      Юрій Луценко / 24 канал

      Перед тим, як відпустити Володимира Цемаха, його допитали. Видати ж поплічника проросійських бойовиків Нідерландам Україна не могла – через положення в Конституції.

      Натомість голландці можуть засудити Цемаха заочно, так само, як з березня 2020 судитимуть інших 4 підозрюваних у справі про збиття малайзійського Boeing. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив ексгенпрокурор Юрій Луценко.

      До теми: Бажання Росії отримати Цемаха підтверджує її причетність до MH17, – Баканов

      Звичайно, карту образи голландського суспільства (ним же створену) буде розігрувати Путін і його підспівувачі в Європі. Їхня ціль – зняти санкції ЄС проти РФ, які були введені саме після збиття МН17.
      Протидія цьому – завдання вищого керівництва держави і МЗС,
      – зауважив він.

      Важливо! Україна видала Росії головного свідка у справі катастрофи MH17 Володимира Цемаха в рамках обміну полоненими. І нідерландські слідчі, і президент Володимир Зеленський підтвердив той факт, що перед видачею ексбойовика його допитали.

      Хто такий Цемах і чому навколо нього такий ажіотаж?

      Він є головним свідком української прокуратури у справі про збиття рейсу МН17. З 2014 року Володимир Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року було зафіксоване пересування російського БУКа, з якого збили малайзійський Boeing.

      Цемах дав інтерв'ю російським пропагандистам, в якому розповів про збиття у 2014 році малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 над Донбасом. За його словами, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. Чоловік казав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Останні миті на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак.

      Володимира Цемаха вивезли українські силовики з окупованого Сніжного наприкінці червня. Операція була секретна, її проводили глибоко в тилу ворога.

      7 вересня Цемаха та ще 34-х утримуваних в Україні осіб передали Росії. Їх обміняли на українських бранців Кремля: 24-х моряків і 11-х політв'язнів. За непідтвердженою інформацією, російський президент Володимир Путін відмовлявся проводити будь-які обміни без прізвища Цемаха у списку.

      боїнг цифри MH17
      Трагедія MH17 у цифрах/ інфографіка 24 каналу

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      Теги: Обмін полоненими Новини України Новини політики Володимир Цемах Юрій Луценко MH17
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