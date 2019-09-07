Обмен пленными состоялся: что известно о тех, кого Украина отдала России

Освобожденные из плена украинцы вернулись домой 7 сентября. В аэропорту "Борисполь" их встретили родные и близкие, а также Президент Украины, другие политики, журналисты. Кого же взамен получила Россия – читайте в нашем материале.

Украинцев, которые вернулись в рамках масштабного обмена с Россией, встречали очень эмоционально и как героев. Как и кто встречал тех, на кого Украина обменяла своих пленников, российские СМИ особо не афишируют. По предварительным данным, родственников освобожденных в аэропорту не было. Точных списков тех, кто прибыл в Россию, пока также не опубликовали. Что известно о тех, кого Украина должна была отдать России?

Читайте также: Пленные моряки и узники Кремля вернулись в Украину: видео онлайн-трансляции

Владимир Цемах – участник уничтожения "Боинга" МН-17 17 июля 2014-го года, и нападения на бойцов 30-й механизированной бригады 6 августа 2014-го года, в результате чего погибли 302 человека. С 2014 года Владимир Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Именно в этом городе в июле 2014 года было зафиксировано передвижение российского БУКа, из которого сбили малайзийский "Боинг".

Читайте также: Цемаха допросили перед отправкой в Россию, – Зеленский

Цемах дал интервью российским пропагандистам, в котором рассказал о сбитии в 2014 году малайзийского Boeing-777 рейса MH17 над Донбассом. По его словам, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. Мужчина говорил и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Последние мгновения на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", из которого и был сбит самолет. Владимира Цемаха вывезли украинские силовики из оккупированного Снежного в конце июня. Операция была секретная, ее проводили глубоко в тылу врага.

Смотрите видео рассказа Цемаха про " Бук":

Кирилл Вышинский – российский пропагандист, у него двойное гражданство РФ и Украины. Руководитель "РИА Новости-Украина" филиала российского информагентства "РИА Новости". Его задержали в Киеве 15 мая 2018-го после обысков в офисе "РИА Новости Украина". По данным СБУ, он работал на страну-агрессора в рамках гибридной информационной войны против Украины.

Вышинский сам отказывался участвовать в обмене заключенными между Россией и Украиной. Он намерен добиваться в судах Киева своего оправдания и освобождения.

Читайте также: Обмен пленными: кто вернулся в Украину и Россию – списки

Александр Ракушин – офицер запаса Вооруженных сил Украины, сотрудничал со спецслужбами РФ.

Его задержали в июне 2019 года. ФСБ завербовала Ракушина еще 2017 года на встрече выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища. Он собирал информацию об украинском вооружении и пытался вербовать сотрудников СБУ.

Читайте также: Суд освободил офицера, подозреваемого в работе на ФСБ: что об этом известно

Алексей Седиков – лейтенант запаса вооруженных сил РФ. В 2016 году начал воевать на стороне боевиков так называемой "ЛНР". Командир роты 7-й мотострелковой бригады оккупационного корпуса ВС РФ, которая принимала участие в боевых действиях в оккупированных районах Луганской области.



Алексей Седиков/Фото: Новая газета

В интервью он объяснял, что пошел воевать, чтобы дать отпор несправедливому "уничтожению мирного населения Донбасса" украинскими властями.

Читайте также: Обмен пленными: узники Кремля вернулись в Украину

Пошел воевать добровольно, взяв справку у командования. Сам о себе говорил, что "его здесь нет". Должен был быть включен в списки на обмен еще в 2017 году, но его так и не обменяли.

Взят в плен 11 июля 2016 года в бою с воинами 54-й механизированной бригады (под командованием офицера с позывным "Банзай") вблизи села Троицкое.

Читайте также: Трогательная встреча освобожденных из плена украинцев: эмоциональные фото

Виктор Агеев – российский военнослужащий, спецназ ГРУ, снайпер. После окончания срочной службы поехал домой на Алтай, куда прибыл 12 мая 2016-го. Но уже в начале марта 2017-го подписал контракт и пошел служить в военную разведку на базе 22 отдельной бригады спецназначения в городе Батайск Ростовской области. Потом попал на оккупированную часть Луганской области.

В апреле попал в "4 мотострелковую бригаду народной милиции ЛНР". Эта группировка находится в оккупированном городе Хрустальный (бывший Красный Луч) Луганской области. Часть была создана на базе так называемых батальонов боевиков "Бэтмен", "ДРШГ Русич", "Одесса", "Витязь", "Леший" и других. Поводом для формирования было желание главаря боевиков Игоря Плотницкого сделать подконтрольными отдельные батальоны боевиков.

Поэтому все, кто отказался входить в состав "народной милиции", были убиты. Взят в плен в бою с воинами 93-й механизированной бригады у села Желобок 24 июня 2017 года. Стал известен уже после осуждения на 10 лет, благодаря многочисленным обращением своей матери.

Смотрите видео с обращением матери Агеева:

Она просила освободить его после того, как российское Министерство обороны официально от него отказалось.

Денис Сидоров – российский наемник, ветеран чеченской войны и офицер российской полиции. Пошел воевать на стороне террористов Донбасса. Как он сам объяснял в интервью ,"по зову сердца поехал защищать людей, попавших в беду". Его родные уверены, что Сидоров поехал в Украину, потому что не мог найти работу по специальности в Москве. В последнее время он работал на рынке.

Смотрите видео с рассказом Сидорова:

Был захвачен в плен украинской армией в сентябре 2016 года. Осужден и отбывал наказание в Житомирской тюрьме. Написал прошение о помиловании, хотя от своих убеждений не отказывается.

Читайте также: Зеленский обратился к украинцам после обмена: как все было

Сергей Егоров – российский наемник. В феврале 2017 года незаконно пересек государственную границу между Россией и Украиной со стороны Ростовской области. Приехал, чтобы поддержать "мирных жителей Донбасса".

Из того, что он рассказывал на судебных заседаниях, получается, что о событиях 2014 года в Украине узнавал из новостей. Отмечал, что в его понимании "ДНР" является независимым государством, которое не является частью Украины, именно поэтому он и защищал "ДНР". Поэтому не считал "ДНР" террористической организацией и не считал пересечение им границы с РФ незаконным.

Прибыв в Донецк, вступил в ряды так называемой 5-й отдельной мотострелковой бригады "Оплот" на должность стрелка. Занимался патрулированием территорий и обустройством боевых позиций для боевиков "ДНР". В апреле 2017 года Егорова задержали военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ в бою под Новониколаевкой.

Александр Баранов и Максим Одинцов – бывшие украинские военные из Крыма, перешедшие на службу к оккупантам и получили гражданство РФ.



Александр Баранов и Максим Одинцов в зале суда/Фото: investigator.org.ua

В 2016 году их задержали на админгранице между Крымом и Херсонщиной, предварительно выманив с территории оккупированного Крыма на украинский пропускной пункт, куда они приехали ради получения украинских документов. Были осуждены за государственную измену и дезертирство из украинской армии в аннексированном Россией Крыму.

Игорь Кимаковский - российский наемник, в июле 2015-го ошибся в пути и задержан пограничниками на украинском блокпосту. О нем Служба безопасности Украины сообщила, что "поймали агента ФСБ". По данным спецслужб, он якобы собирал информацию о передислокации украинских военных. Сам Кимаковский утверждает, что на Донбасс приехал быть волонтером.

Вместе с тем, пограничники, которые задержали Кимаковского, рассказывали, что мужчина уехал к ним на блокопост и показал "справку снайпера ДНР" на имя Артема Сергеева, правда с фотографией самого Кимаковского. Машину обыскали и нашли паспорт РФ на имя Кимаковского и пистолет Макарова. В машине были женщина и ребенок.

Александр Валехидис - задержан СБУ за шпионаж летом 2014 года. Он родился во Львове, долго жил в Мурманске, там получил российское гражданство, работал в структурах тамошнего МВД. После выхода на пенсию переехал в Севастополь, но занимался бизнесом и в родном Львове.

Смотрите сюжет о суде над шпионом:

По данным СБУ, Валехидис пытался выяснить, сколько сотрудников Службы безопасности Украины и кто именно будет отправлен в зону боевых действий на востоке Украины. Был приговорен украинским судом к 10 годам лишения свободы. В 2016 году губернатор Севастополя Сергей Меняйло заявлял, что лично попросит Владимира Путина посодействовать освобождению Валехидиса.

Аркадий Жидких - россиянин, наемник бригады "Восток". В Украину приехал, скрываясь от розыска в РФ в уголовных преступлениях. Ехать на обмен не хотел, опасаясь заключения в России. Задержан в сентябре 2015 года. Обвиняемый в участии в террористической организации.

Ольга Ковалис и Павел Черных - супружеская пара россиян Ковалис-Черных задержаны за шпионаж на юге Украины. По данным СБУ, шпионка Ковалис "собирала военную информацию для "ДНР". Она якобы формировала сеть информаторов и корректировщиков на украинской территории. В апреле 2015 года была задержана на блокпосту Вооруженных сил Украины вблизи Мариуполя вместе с мужем.

Евгений Мефедов – россиянин, который переехал в Украину в 2013-м году и принял участие в организации столкновений в Одессе 2 мая 2014 года, что привело к гибели 52 человек. Украинский суд оправдал его по делу о массовых беспорядках. Однако после этого был сразу же задержан за организацию весной 2014 года автопробега под пророссийскими лозунгами и обвинен в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Александр Саттаров - экс-сотрудник "Беркута", участник агрессии РФ в Крыму. В составе "самообороны Крыма" участвовал в захвате военного аэродрома "Бельбек" в Севастополе. Его отец Валерий Саттаров – полковник МВД в отставке, бывший начальник областного управления уголовного розыска. Он проживает в Днепре, где ведет общественно-политическую деятельность – является одним из руководителей региональных организаций, защищающих права силовиков в отставке. Александр Саттаров был задержан СБУ в декабре 2017-го года в Днепре, после возвращения в Украину.

Елена Бобова, Валерий Пикалов, Денис Хитров и Петр Мельничук – участники антиукраинских митингов в Одессе в мае 2014 года. Мельничук является гражданином Молдовы, остальные трое – украинцы.

Владимир Галичий - бывший депутат Севастопольского горсовета. Был задержан на админгранице с Крымом в 2015 году. Обвиняется в том, что в марте 2014 года, будучи депутатом Севастопольского городского совета, принимал участие в заседаниях Севастопольского городского совета, создавал кворум и голосовал за проведение незаконного "референдума" на территории Севастополя и Автономной Республики Крым. Позже, после проведения так называемого "референдума" голосовал за присоединение города Севастополя как города федерального значения в составе Российской Федерации.

Станислав Ежов – экс-заместитель руководителя протокола премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Ежов был переводчиком Гройсмана с 2015 года, еще со времени, когда тот был спикером Верховной Рады Украины. Перед этим он успел поработать со многими руководителями страны и побывать на разных должностях. Его арестовали по подозрению в госизмене.

Смотрите видео с задержанием Ежова:

Сергей Гнатьев - сепаратист, боевик "ЛНР", был приговорен в июне 2019 года к восьми годам лишения свободы, за покушение на добровольца ОУН.

Сергей Егоров – боевик формирования "Казачий корпус" сил группировки "ДНР". Обвиняемый в участии в создании террористической организации, незаконном хранении оружия, незаконном пересечении границы. Был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Сергей Лазарев – полковник ВВС Украины, российский агент. Три года работал на Россию под кодовым прозвищем "Сократ", передавал информацию об авиационной отрасли Украины. По его словам, Украину всегда воспринимал лишь как "филиал России", а украинизация вызвала у него отторжение "на физическом уровне". По данным следствия, был задержан 2017 года, а в конце 2018 стало известно, что был приговорен к 4 годам лишения свободы.

Юрий Ломако – капитан 1-го ранга военно-морских сил ВСУ. По данным следствия, был завербован в Крыму 2015 года. Он использовал родственные связи в 73-м Морском центре специальных операций, откуда получал информацию о выполнении боевых задач в зоне проведения Операции объединенных сил на Востоке Украины, персональные данные "морских котиков", сведения о вооружении и оперативную информацию. После этого он передавал данные в Главное разведывательное управление Генштаба РФ в Севастополе.

Кроме этого, Ломако получал информацию по бывшему месту службы в арсенале о количестве вооружения и боеприпасов, которую также передавал разведке РФ. Был задержан в 2018 году.

Антонина Родионова - эксработница Нацгвардии Украины, шпионка. Работала на должности делопроизводителя в службе радиационной, химической, биологической защиты службы экологической безопасности Главного управления НГУ. Согласно материалам дела, ее сын живет в России, а дочь в оккупированном Крыму.

В начале августа 2016 года женщина временно находилась в городе Красногорск Российской Федерации, где ее завербовал сотрудник 316-го разведывательного центра ГРУ ГШ ВС РФ. Как сказано в приговоре, она вступила с ним в сговор о шпионаже и ведении подрывной деятельности против Украины.

На Радионову возлагались обязанности сбора сведений военного характера, которые, в частности, являются государственной тайной, относительно организационно-штатной структуры подразделений Нацгвардии, обеспечении специальными средствами и потребности в них, проведение закупки оборудования и спецсредств, проведение с участием подразделений Нацгвардии международных учений и рабочих поездок отдельных групп военнослужащих за границу и тому подобное. Активно передавала россиянам информацию, скопированную с ноутбуков своего руководства. Была осуждена в 2018 году.

Также есть информация, что в России были выданы граждане России Александр Тарасенко, Аслан Басханов, Николай Еремин, Андрей Костенко и Олег Хоменко, однако детали их биографии пока что найти не удалось.