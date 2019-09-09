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      Уряд Австралії висловив розчарування через видачу Цемаха Росії

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      Видача Цемаха Росії ускладнить розслідування катастрофи МН17
      Видача Цемаха Росії ускладнить розслідування катастрофи МН17 / bbc.com

      Уряд Австралії висловив розчарування через те, що Україна видала Володимира Цемаха Росії у межах обміну полоненими. Міністр закордонних справ держави Меріса Пейн нагадала, що австралійський уряд просив Україну про можливість допиту Цемаха.

      Австралія визнає важливість для України обміну полоненими та вітає звільнення 35 її громадян, зазначається у заяві Меріси Пейн.

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      Ми визнаємо страждання, які пережили вони та їхні сім'ї, і розуміємо те щастя, коли вони повернулися додому. Однак Австралія розчарована тим, що Володимир Цемах, пов'язаний зі збиттям MH17, був включений до списку на обмін,
      – наголошує глава МЗС Австралії.

      Вона наголосила, що коли Цемах перебуватиме у Росії, буде важче забезпечити, щоб він відповів перед законом. Це буде особливо невтішно для сімей загиблих у катастрофі "Боїнга".

      "Австралія залишається прихильною до забезпечення відповідальності за збій MH17 та досягнення справедливості для жертв та їх близьких. Ми ще раз закликаємо всі країни, включаючи Росію, забезпечити притягнення винних до відповідальності", – зазначила Меріса Пейн.

      Хто такий Цемах і чому навколо нього такий ажіотаж?Він є головним свідком української прокуратури у справі про збиття рейсу МН17. З 2014 року Володимир Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року було зафіксоване пересування російського БУКа, з якого збили малайзійський Boeing.

      Цемах дав інтерв'ю російським пропагандистам, в якому розповів про збиття у 2014 році малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 над Донбасом. За його словами, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки.

      Чоловік казав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Останні миті на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак.

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      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Володимир Цемах MH17 Австралія
      Джерело: 24 канал
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