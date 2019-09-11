Цемаха переквалифицировали из свидетелей в подозреваемые 17:38, сегодня 21 Читати новину українською Владимир Цемах / radiosvoboda.org Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха, которого ранее считали ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 в небе над Донбассом, в подозреваемые. Новость дополняется... Apple официально представила "бюджетный" смартфон iPhone 11: характеристики и цена новинки сегодня 3340 Теги: Новости политики Комментарии powered by lun.ua Новости за сегодня Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Выбор редакции "Слугу народа" поймали на кнопкодавстве в Раде: видео сегодня , 16:55 Фесенко: Олигархи для Зеленского – вызов, но у президента свои подходы сегодня , 16:04 На складах Минобороны в Калиновке прогремели взрывы: что известно – фото сегодня , 15:25 Комментарии Публикации сегодня , 17:10 "Город-герой" Луганск без урожая и елемантарних условий для жизни Ольга Черненко 399 сегодня , 16:04 Фесенко: Олигархи для Зеленского – вызов, но у президента свои подходы Інна Жолобович 351 сегодня , 15:00 Лукашенко едет в Украину, но кому-то это очень не нравытся Злой Одессит 2612 сегодня , 14:33 Что известно о Викторе Чумаке: биография главного военного прокурора 468 сегодня , 12:00 Путіну потрібна була лише одна людина – і це не пропагандист Вишинський Блог Медіа 4227