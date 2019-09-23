Для нас був принциповий Сенцов, – помічник Зеленського про обмін і роль Цемаха

Фігурант справи про катастрофу МН17 Володимир Цемах був узгоджений в списку обміну між Україною та Росією від початку. його передача Росії не мала особливого значення.

Цемах не був суперважливим, на цьому наголосив помічник президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю "Лівому берегу".

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Єрмак пояснив, що Офіс Президента проводив переговори з європейськими партнерами. Нідерландським слідчим дали можливість провести необхідні дії щодо Цемаха перед тим, як віддавати його Росії.

Він (Цемах – 24 канал) був узгоджений в списку з самого початку, але був одним з, а не якоюсь принциповою домовленістю. Для нас був принциповий Сенцов, і ми з самого початку про це говорили. Але так, щоб когось конкретного висмикували і міняли, такого не було, – зазначив помічник Зеленського.

Цемах також додав, що оцінити (значення Цемаха для розслідування – 24 канал) це можна лише тоді, коли справа розглядається в суді". Зазначимо, низка експертів та політиків вважали, що саме погодження передачі Цемаха було найважливішим для Путіна.

Ось, до прикладу, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що видача Росії фігуранта справи про збиття малазійського літака рейсу MH17 Володимира Цемаха була вимушеним та складним для багатьох міжнародних партнерів кроком.

Цемаха віддали у Росію у межах обміну, що відбувся 7 вересня. Тоді до України повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович і Олег Сенцов.

То чому Цемах важливий?Він вважався головним свідком української прокуратури у справі про збиття рейсу МН17 (тепер його називають підозрюваним). З 2014 року Володимир Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року зафіксували пересування російського комплексу БУК, з якого й збили малайзійський Boeing.



Цемах дав інтерв'ю російським пропагандистам, де розповідав про збиття у 2014 році літака рейсу MH17 над Донбасом. За його словами, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. 7 вересня Цемаха серед інших утримуваних осіб передали Росії.