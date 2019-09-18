Ми змушені були піти на складні компроміси: Пристайко про видачу Цемаха Росії

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що видача Росії фігуранта справи про збиття малазійського літака рейсу MH17 Володимира Цемаха була вимушеним та складним для багатьох міжнародних партнерів кроком.

Вадим Пристайко водночас зазначив, що Україна розраховує на розуміння вимушеності такого кроку. Про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті "Die Welt", повідомляє прес-служба МЗС України.

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Ми не могли спокійно дивитись, як наші громадяни повільно вмирають. Тому ми змушені були піти на складні компроміси. Сюди належить видача Цемаха. І ми усвідомлюємо, що наше рішення було також складним і для багатьох наших міжнародних партнерів, зокрема Нідерландів. Ми розраховуємо на розуміння вимушеності такого кроку,

– сказав міністр.

Пристайко зазначив, що українська сторона у взаємодії з Міжнародною слідчою групою (JIT) зробила все, щоб цей крок не вплинув на інтереси слідства.

Водночас він наголосив, що РФ повинна виконувати свої зобов’язання відповідно до Резолюції Радбезу ООН та співпрацювати зі слідством, а практика арештів українських громадян та взяття їх в заручники, щоб потім шантажувати Україну та міжнародну спільноту повинна бути припинена.

Обмін полоненими відбувся 7 вересня. У цей день близько 14:00 літак із 24 моряками, яких Росія захопила у листопаді 2018 року, та 11 в'язнями Кремля приземлився в київському "Борисполі" . Обмін відбувся за схемою "35 на 35". Серед утримуваних в Україні осіб, яких передали РФ, опинився і Володимир Цемах – його вважають основною вимогою Путіна.

Чому Цемах важливий?Він вважався головним свідком української прокуратури у справі про збиття рейсу МН17 (тепер його називають підозрюваним). З 2014 року Володимир Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року зафіксували пересування російського комплексу БУК, з якого й збили малайзійський Boeing.



Цемах дав інтерв'ю російським пропагандистам, де розповідав про збиття у 2014 році літака рейсу MH17 над Донбасом. За його словами, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. 7 вересня Цемаха серед інших утримуваних осіб передали Росії.