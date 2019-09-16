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      Ціна не була настільки високою, – Волкер про повернення Цемаха Росії

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      Волкер оцінив значення Цемаха у обміні полоненими між Росією та Україною
      Волкер оцінив значення Цемаха у обміні полоненими між Росією та Україною / 24 канал

      Ув’язнені в Росії українці повинні були повернутись додому – це було важливо. Натомість навряд від підозрюваного у справі МН17 Володимира Цемаха можна було б дізнатись щось нове.

      Україна і Росія зробили крок вперед, провівши обмін, про це сказав спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер ТСН.

      Важливо: Бойовики мали наказ ліквідувати Цемаха та українських розвідників: деталі спецоперації

      Волкер не думає, що ціна (повернення Росії Цемаха – 24 канал) була "настільки високою, як про це кажуть".

      Я б сказав інакше. Гадаю, аби переконатися, що йде хоч якийсь діалог із Росією, важливо було повернути моряків додому. Важливо було повернути інших політичних ув’язнених, включно із Сенцовим. Усе це важливо,
      – пояснив він.

      Спецпредставник Держдепу наголошує, що для "подальшого імпульсу" потрібно провести ще один обмін. Зокрема, треба звільнити заручників на Донбасі.

      "Має бути прогрес у припиненні вогню, подальше розведення сил. Це кроки, на які Росія не хоче йти. Але обмін може сприяти певним можливостям для цього", – додав Волкер.

      Обмін полоненими відбуввся 7 вересня. У цей день близько 14:00 літак із 24 моряками, яких Росія захопила у листопаді 2018 року, та 11 в'язнями Кремля приземлився в київському "Борисполі". Обмін відбувся за схемою "35 на 35". Серед утримуваних в Україні осіб, яких передали РФ, опинився і Володимир Цемах – його вважають основною вимогою Путіна

      Чому Цемах важливий?Він вважався головним свідком української прокуратури у справі про збиття рейсу МН17 (тепер його називають підозрюваним). З 2014 року Володимир Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року зафіксували пересування російського комплексу БУК, з якого й збили малайзійський Boeing.

      Цемах дав інтерв'ю російським пропагандистам, де розповідав про збиття у 2014 році літака рейсу MH17 над Донбасом. За його словами, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. 7 вересня Цемаха серед інших утримуваних осіб передали Росії.

      Рейс
      Головне про збитий MH17, де загинули 298 людей / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Обмін полоненими Курт Волкер Володимир Цемах MH17
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