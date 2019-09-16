Ціна не була настільки високою, – Волкер про повернення Цемаха Росії

Ув’язнені в Росії українці повинні були повернутись додому – це було важливо. Натомість навряд від підозрюваного у справі МН17 Володимира Цемаха можна було б дізнатись щось нове.

Україна і Росія зробили крок вперед, провівши обмін, про це сказав спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер ТСН.

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Волкер не думає, що ціна (повернення Росії Цемаха – 24 канал) була "настільки високою, як про це кажуть".

Я б сказав інакше. Гадаю, аби переконатися, що йде хоч якийсь діалог із Росією, важливо було повернути моряків додому. Важливо було повернути інших політичних ув’язнених, включно із Сенцовим. Усе це важливо,

– пояснив він.

Спецпредставник Держдепу наголошує, що для "подальшого імпульсу" потрібно провести ще один обмін. Зокрема, треба звільнити заручників на Донбасі.

"Має бути прогрес у припиненні вогню, подальше розведення сил. Це кроки, на які Росія не хоче йти. Але обмін може сприяти певним можливостям для цього", – додав Волкер.

Обмін полоненими відбуввся 7 вересня. У цей день близько 14:00 літак із 24 моряками, яких Росія захопила у листопаді 2018 року, та 11 в'язнями Кремля приземлився в київському "Борисполі". Обмін відбувся за схемою "35 на 35". Серед утримуваних в Україні осіб, яких передали РФ, опинився і Володимир Цемах – його вважають основною вимогою Путіна.

Чому Цемах важливий?Він вважався головним свідком української прокуратури у справі про збиття рейсу МН17 (тепер його називають підозрюваним). З 2014 року Володимир Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року зафіксували пересування російського комплексу БУК, з якого й збили малайзійський Boeing.



Цемах дав інтерв'ю російським пропагандистам, де розповідав про збиття у 2014 році літака рейсу MH17 над Донбасом. За його словами, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. 7 вересня Цемаха серед інших утримуваних осіб передали Росії.



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