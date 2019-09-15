Бойовики мали наказ ліквідувати Цемаха та українських розвідників: деталі спецоперації

Володимир Цемах – раніше ключовий свідок, а тепер вже й підозрюваний у справі збитого Boeing рейсу MH17. Припускають, саме через нього Росія пішла на обмін, завдяки якому 35 українців повернулися додому. Спецоперація із затримання та доправки Цемаха забрала життя українського бійця і здоров'я у ще одного.

У спецоперації з затримання та доправлення Цемаха на контрольовану Україною територію участь брали кілька підрозділів. Цемаха віртуозно перевели через лінію фронту, а далі свідка-підозрюваного перебирала на себе армійська розвідка, пише ТСН.

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Групу розвідників вів "кіборг" Олександр Колодяжний. Саме його смертельно поранила протипіхотна міна. Розвідник Дмитро Гержан, член групи, розповів: "Йшов другим номером в групі, коли побачив, що Саша підірвався. Я намагався йому допомогти, і мені ногу відірвало".

Гержан відповз туди, де його могли забрати медики добровольчого мобільного шпиталю. Та до своїх вони могли й не доїхати – бойовики отримали наказ знищувати усе в цьому районі, аби замовчав "свідок для Гааги".

Був перехват (розмови ворогів – 24 канал) і нам повідомили, що нашу машину швидкої допомоги наказали знищити. Саме в цей час вивозили Цемаха. У них (бойовиків – 24 канал) був наказ знищити його разом з нами,

– розповів інший член групи Андрій Нечипорук.

Можливо, через страх бути вбитим Цемах мовчав про Boeing у розмовах зі слідчим і на суді.



Кадр з того самого відео, де Цемах зізнається у причетності до катастрофи MH17

З Росії одразу після обміну Цемаха відправили на окуповану українську територію. У нього ж український паспорт і таким чином Росія позбавила себе ймовірних претензій з боку Нідерландів, які мали вимагати екстрадиції Цемаха. Тепер РФ "не може" видати українця з української території. Та і позбутися важливого свідка на окупованих землях куди простіше.



Головне про збитий MH17, де загинули 298 людей / Інфографіка 24 каналу

Чому Цемах важливий?Він вважався головним свідком української прокуратури у справі про збиття рейсу МН17 (тепер його називають підозрюваним). З 2014 року Володимир Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року зафіксували пересування російського комплексу БУК, з якого й збили малайзійський Boeing.



Цемах дав інтерв'ю російським пропагандистам, де розповідав про збиття у 2014 році літака рейсу MH17 над Донбасом. За його словами, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. 7 вересня Цемаха серед інших утримуваних осіб передали Росії.