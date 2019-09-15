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      Боевики имели приказ ликвидировать Цемаха и украинских разведчиков: детали спецоперации

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      Цемаха должны были убить, только чтобы не допустить его плен украинцами
      Цемаха должны были убить, только чтобы не допустить его плен украинцами / Иллюстративное фото (pixabay)

      Владимир Цемах – ранее ключевой свидетель, а теперь уже и подозреваемый по делу сбитого Boeing рейса MH17. Предполагают, именно из-за него Россия пошла на обмен, благодаря которому 35 украинцев вернулись домой. Спецоперация по задержанию и доставке Цемаха унесла жизнь украинского бойца и здоровье у еще одного.

      В спецоперации по задержанию и доставке Цемаха на контролируемую Украиной территорию принимали участие несколько подразделений. Цемаха виртуозно перевели через линию фронта, а дальше свидетеля-подозреваемого брала на себя армейская разведка, пишет ТСН.

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      Группу разведчиков вел "киборг" Александр Колодяжный. Именно его смертельно ранила противопехотная мина. Разведчик Дмитрий Гержан, член группы, рассказал: "Шел вторым номером в группе, когда увидел, что Саша подорвался. Я пытался ему помочь, и мне ногу оторвало".

      Гержан отполз туда, где его могли забрать медики добровольческого мобильного госпиталя. И к своим они могли и не доехать – боевики получили приказ уничтожать все в этом районе, чтобы замолчал "свидетель для Гааги".

      Был перехват (разговора врагов – 24 канал) и нам сообщили, что нашу машину скорой помощи приказали уничтожить. Именно в это время вывозили Цемаха. У них (боевиков – 24 канал) был приказ уничтожить его вместе с нами,
      – рассказал другой член группы Андрей Нечипорук.

      Возможно, из-за страха быть убитым Цемах молчал о Boeing в разговорах со следователем и в суде.

      Цемах
      Кадр из того самого видео, где Цемах признается в причастности к катастрофе MH17

      Из России сразу после обмена Цемаха отправили на оккупированную украинскую территорию. У него украинский паспорт и таким образом Россия лишила себя вероятных претензий со стороны Нидерландов, которые должны требовать экстрадиции Цемаха. Теперь РФ "не может" выдать украинца с украинской территории. Да и избавиться от важного свидетеля на оккупированных землях куда проще.

      Рейс
      Главное о сбитом MH17, где погибли 298 человек / Инфографика 24 канала

      Почему Цемах важен?Он считался главным свидетелем украинской прокуратуры в деле о сбитии рейса МН17 (теперь его называют подозреваемым). С 2014 года Владимир Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Именно в этом городе в июле 2014 года зафиксировали передвижение российского комплекса БУК, из которого сбили малайзийский Boeing.

      Цемах дал интервью российским пропагандистам, где рассказывал о сбитии в 2014 году самолета рейса MH17 над Донбассом. По его словам, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. 7 сентября Цемаха среди других удерживаемых лиц передали России.

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      15 сентября
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      Теги: Новости Украины Жертвы MH17 Обмен пленными Владимир Цемах Украина – Россия
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