От обмена РФ получила больше, чем Украина, – Илья Пономарев
Во время 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев рассказал о том, какую ключевую роль имеет обмен пленными. И какие последствия он может иметь для обеих стран в дальнейшем.
Об обмене пленными
Как сказал экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев журналистам 24 канала, обмен пленными между Украиной и Россией является первым шагом к мирному процессу.
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Он подчеркнул, что в конечном итоге следующий обмен должен состояться по схеме "всех на всех". И то, что украинский президент пошел обмен по схеме "35 на 35" показывает, что Зеленский воспринимает это исключительно в контексте всем дальнейших шагов.
От обмена Россия на самом деле получила больше, чем Украина. Ведь мы отпускаем реальных преступников и террористов, на которых заведены настоящие дела. А РФ отпускает людей, которых они назначили преступниками,
– отметил Пономарев.
К слову, 7 сентября примерно в 14:00 самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также других пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35".
О целесообразности выдачи Цемаха
Илья заявил, что передача российской стороне Владимира Цемаха является не беспочвенной.
Ни вы, ни я не были на допросе Цемаха. И что он сказал на этих допросах – мы не знаем. А люди, которые принимали решение об обмене, наоборот. Соответственно они посчитали, что выгоднее его обменять, чем удерживать и сорвать обмен,
– добавил эксдепутат российской Госдумы.
Кто такой Владимир Цемах? Владимир Цемах является главным свидетелем украинской прокуратуры в деле о сбитии рейса МН17. С 2014 года Владимир Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Именно в этом городе в июле 2014 года было зафиксировано передвижения российского БУКа, из которого сбили малайзийский Boeing.
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