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      Від обміну РФ отримала більше, ніж Україна, – Ілля Пономарьов

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      Ексдепутат російської Держдуми Ілля Пономарьов
      Ексдепутат російської Держдуми Ілля Пономарьов / ua.krymr.com

      Під час 16 щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) ексдепутат російської Держдуми Ілля Пономарьов розповів про те, яку ключову роль має обмін полоненими. Та які наслідки він може мати для обох країн надалі.

      Про обмін полоненими

      Як сказав ексдепутат російської Держдуми Ілля Пономарьов журналістам 24 каналу, обмін полоненими між Україною та Росією є першим кроком у мирний процес.

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      Він підкреслив, що у кінцевому результаті наступний обмін має відбутися за схемою "всіх на всіх". І те, що український президент пішов обмін за схемою "35 на 35" показує, що Зеленський сприймає це виключно у контексті всім подальших кроків.

      Від обміну Росія насправді отримала більше, ніж Україна. Адже ми відпускаємо реальних злочинців та терористів, на яких заведені справжні справи. А РФ відпускає людей, яких вони призначили злочинцями,
      – наголосив Пономарьов.

      До слова, 7 вересня приблизно о 14:00 літак з полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". Моряків, яких Росія захопила в листопаді 2018 року, а також інших бранців Кремля обміняли за схемою "35 на 35".

      Про доцільність видачі Цемаха

      Ілля заявив, що передача російській стороні Володимира Цемаха є не безпідставною.

      Ані ви, ані я не були на допиті Цемаха. І що він сказав на цих допитах – ми не знаємо. А люди, які ухвалювали рішення про обмін, навпаки. Відповідно вони порахували, що вигідніше його обміняти, ніж утримувати та зірвати обмін,
      – додав ексдепутат російської Держдуми.

      Хто такий Володимир Цемах?Володимир Цемах є головним свідком української прокуратури у справі про збиття рейсу МН17. З 2014 року Володимир Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року було зафіксоване пересування російського БУКа, з якого збили малайзійський Boeing.


      Катастрофа МН17 у цифрах / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Обмін полоненими Володимир Цемах Катастрофа
      Джерело: 24 канал
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