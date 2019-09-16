Цена не была столь высокой, – Волкер о возвращении Цемаха России

Заключенные в России украинцы должны были вернуться домой – это было важно. Однако вряд ли от подозреваемого в деле МН17 Владимира Цемаха можно было бы узнать что-то новое.

Украина и Россия сделали шаг вперед, проведя обмен, об этом сказал специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер ТСН.

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Волкер не думает, что цена (возвращение России Цемаха – 24 канал) была "настолько высокой, как об этом говорят".

Я бы сказал иначе. Думаю, чтобы убедиться, что идет хоть какой-то диалог с Россией, важно было вернуть моряков домой. Важно было вернуть других политических заключенных, включая Сенцова. Все это важно,

– пояснил он.

Спецпредставитель Госдепа отмечает, что для "дальнейшего импульса" нужно провести еще один обмен. В частности, надо освободить заложников на Донбассе.

"Должен быть прогресс в прекращении огня, дальнейшее разведение сил. Это шаги, на которые Россия не хочет идти. Но обмен может способствовать определенным возможностям для этого", – добавил Волкер.

Обмен пленными происходил 7 сентября. В этот день около 14:00 самолет с 24 моряками, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, и 11 узниками Кремля приземлился в киевском "Борисполе". Обмен состоялся по схеме "35 на 35". Среди задержанных в Украине лиц, которых передали РФ, оказался и Владимир Цемах – его считают основным требованием Путина.

Почему Цемах важен?

Он считался главным свидетелем украинской прокуратуры в деле о сбитии рейса МН17 (теперь его называют подозреваемым). С 2014 года Владимир Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Именно в этом городе в июле 2014 года зафиксировали передвижение российского комплекса БУК, из которого сбили малайзийский Boeing.



Цемах дал интервью российским пропагандистам, где рассказывал о сбитии в 2014 году самолета рейса MH17 над Донбассом. По его словам, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. 7 сентября Цемаха среди других удерживаемых лиц передали России.

Главное о сбитом MH17, где погибли 298 человек / Инфографика 24 канала