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      Мы вынуждены были пойти на сложные компромиссы: Пристайко о выдаче Цемах России

      2 Читати новину українською
      Выдача Цемах была вынужденным шагом, – Пристайко
      Выдача Цемах была вынужденным шагом, – Пристайко / liga.net

      Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что выдача России фигуранта дела о сбивания малазийского самолета рейса MH17 Владимира Цемах была вынужденным и сложным для многих международных партнеров шагом.

      Вадим Пристайко же время отметил, что Украина рассчитывает на понимание вынужденности такого шага. Об этом он заявил в интервью немецкой газете "Die Welt", сообщает пресс-служба МИД Украины.

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      Мы не могли спокойно смотреть, как наши граждане медленно умирают. Поэтому мы вынуждены были пойти на сложные компромиссы. Сюда относится выдача Цемах. И мы понимаем, что наше решение было также сложным и для многих наших международных партнеров, в частности Нидерландов. Мы рассчитываем на понимание вынужденности такого шага,
      – сказал министр.

      Пристайко отметил, что украинская сторона во взаимодействии с Международной следственной группой (JIT) сделала все, чтобы этот шаг не повлиял на интересы следствия.

      В то же время он подчеркнул, что РФ должна выполнять свои обязательства в соответствии с Резолюцией Совбеза ООН и сотрудничать со следствием, а практика арестов украинских граждан и взятие их в заложники, чтобы потом шантажировать Украину и международное сообщество должно быть прекращено.

      Обмен пленными происходил 7 сентября. В этот день около 14:00 самолет с 24 моряками, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, и 11 узниками Кремля приземлился в киевском "Борисполе". Обмен состоялся по схеме "35 на 35". Среди задержанных в Украине лиц, которых передали РФ, оказался и Владимир Цемах – его считают основным требованием Путина.

      Почему Цемах важен?Он считался главным свидетелем украинской прокуратуры в деле о сбитии рейса МН17 (теперь его называют подозреваемым). С 2014 года Владимир Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Именно в этом городе в июле 2014 года зафиксировали передвижение российского комплекса БУК, из которого сбили малайзийский Boeing.

      Цемах дал интервью российским пропагандистам, где рассказывал о сбитии в 2014 году самолета рейса MH17 над Донбассом. По его словам, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. 7 сентября Цемаха среди других удерживаемых лиц передали России.


      Главное о сбитом MH17, где погибли 298 человек / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Россия запретила въезд всем освобожденным из плена украинцам, – адвокат
      17 сентября
      168
      Теги: Владимир Цемах Вадим Пристайко Новости политики Новости Украины
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